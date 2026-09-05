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Javier Marías, memorias y reflexiones en el cuarto aniversario de su muerte

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Madrid, 5 sep (EFE).- A punto de cumplirse cuatro años del fallecimiento de Javier Marías (Madrid 1951-2022), la editorial Alfaguara publicará el próximo 10 de septiembre 'Aquí me paro', una colección de textos en los que el autor de 'Corazón tan blanco' o 'Los enamoramientos' reflexiona sobre la vida, la literatura, la política o el fútbol.

Son 66 textos -artículos, ensayos, discursos o prólogos- escritos entre 2001 y 2020, más de una docena de ellos inéditos en español y el resto dispersos hasta ahora en distintos periódicos, revistas y otras publicaciones.

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'Aquí me paro' empezó a gestarse en enero de 2020, cuando el escritor y académico madrileño tuvo la idea, pero en esas fechas se hallaba inmerso en su novela 'Tomás Nevinson', que vio la luz en marzo de 2021, y pensaba que la recopilación de estas piezas no corría prisa.

"La novela, la pandemia y otros asuntos hicieron que aparcara el proyecto para un futuro más o menos próximo y sin concretar", ha señalado la editora Inés Blanca. Pero su muerte, el 11 de septiembre de 2022, truncó ese futuro.

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Blanca, responsable también de otras compilaciones de ensayos y artículos del autor madrileño, como 'Aquella mitad de mi tiempo. Al mirar atrás' (2008) o 'Donde todo ha sucedido. Al salir del cine' (2005), ha agrupado esta nueva colección por temas.

'Salir indemne' incluye textos en los que hace memoria sobre su propia vida, desde su miedo a volar a su labor editorial en Reino de Redonda o su relación con Jess Franco -tío materno y cineasta de culto- o Michi Panero.

En 'Pararme a pensar', Marías reflexiona sobre su obra y el proceso creativo; en 'Para no llamarnos a engaño' agrupa los textos de política y sociedad, del impacto del 11-S a la ley antitabaco, y en 'Las mejores lecciones' habla de películas y series, como 'Centauros del desierto' o 'Los Soprano'.

'La emoción desinteresada' comprende sus artículos sobre fútbol, una de sus grandes pasiones desde niño; 'Los que iluminan el mundo', sobre la obra de otros autores, clásicos y contemporáneos, y 'Homenajes' está dedicado a personalidades del mundo cultural, como Antonio López, Pierre Bordieu o Coetzee.

"Marías supo poner en palabras muchas de nuestras intuiciones más íntimas, incluso aquellas que ignorábamos que nos rondaran la mente", ha señalado Blanca.

La editora considera que los lectores que solo hayan leído las novelas y cuentos de Javier Marías tendrán la oportunidad de descubrir "al hombre que recupera recuerdos, al ciudadano que observa la sociedad y opina con enorme agudeza, al fino pensador literario, al cinéfilo entusiasta de sus series y filmes favoritos, al apasionado del fútbol".

Y para quienes ya conozcan todas sus facetas, será un reencuentro con la prosa de quien llegó a ser candidato al Nobel. "Para unos será un refugio y para otros un descubrimiento", dice.

La elección del título del libro ha corrido a cargo de su viuda, Carme López Mercader, y corresponde al ensayo homónimo que la revista Ínsula publicó en 2013 y que versa sobre las Novelas ejemplares de Cervantes, "el escritor más libre de todos los tiempos", para Marías.

El libro cierra con un apéndice que recoge el comunicado de rechazo del Premio Nacional de Narrativa en 2012, concedido a su novela 'Los enamoramientos', en el que explica las razones de su postura de no aceptar ningún premio oficial y de rechazar "toda remuneración que procediera del erario público".

"Lamentaría que esta postura mía se viera como un desdén hacia nadie. No lo es. Se trata de una cuestión de consecuencia. Es decir, de mi deseo de ser consecuente". EFE

Recursos de archivo en EFEServicios (cód ref: 7964378, 9637799 y otros)

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