Espana agencias

IU ve positiva la nueva financiación pero afea a Hacienda falta de negociación para atraer a más CCAA al voto favorable

31/08/2026 El portavoz del G.P Por Andalucía, Antonio Maíllo Cañadas durante la reunión del día de hoy. A 31 de agosto de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
31/08/2026 El portavoz del G.P Por Andalucía, Antonio Maíllo Cañadas durante la reunión del día de hoy. A 31 de agosto de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
Guardar

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha afirmado que la reforma del sistema de financiación es positiva para el conjunto de las comunidades autónomas, dado que todas "ganan" al obtener más recursos, pero critica que el Ministerio de Hacienda ha tenido una "mala actitud negociadora" dado que el nuevo modelo debería haberse aprobado con más autonomías a favor.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación momentos antes de reunirse en Madrid con los coordinadores autonómicos de su formación para analizar los retos del nuevo curso político.

PUBLICIDAD

Este viernes el Ministerio de Hacienda sacó adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con los votos de la Administración General del Estado y el único apoyo de Cataluña y Canarias. Por su parte, las comunidades del PP y las regiones socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha optaron por rechazar la reforma.

Maíllo, también portavoz del grupo Por Andalucía en el parlamento regional, ha afirmado que los gobiernos autonómicos necesitan más recursos para sostener y garantizar los servicios públicos que gestionan, como la educación, sanidad y dependencia principalmente.

PUBLICIDAD

Para ello, según ha relatado, hacía falta más fondos y desde ese prisma el sistema de financiación planteado es "positivo", advirtiendo de que defender el actual "estatus quo" en materia de financiación autonómica es "defender recortes" de servicios públicos.

Dicho esto, ha apostillado que el Ministerio de Hacienda debería haber abierto una vía de negociación con aquellas comunidades que se mostraban proclives pero tenían aportaciones y piensa que ah*se "ha perdido una oportunidad".

Por ejemplo, ha puesto el caso de Asturias, donde IU participa en el Ejecutivo regional, donde se había pedido abrir una negociación al Gobierno para dar su voto a favor pero Hacienda "no lo ha permitido".

Por tanto, Maíllo ve positivo que se aporten 21.000 millones más en el nuevo sistema porque "todo el mundo gana", pero hubiera preferido que en el CPFF se hubiera aprobado . También hubiéramos preferido que hubiera sido apoyado por más comunidades producto de una actitud más negociadora" por parte de Hacienda.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a migrantes pese a la negativa de la Autoridad Portuaria

La orden, firmada por el ministro Óscar Puente, se apoya en la Ley de Puertos y permite ocupar 16.000 metros cuadrados del muelle de Poniente para levantar espacios de descanso, enfermería y atención social a más de mil personas

El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a migrantes pese a la negativa de la Autoridad Portuaria

El pulpo se va de España y la caballa busca zonas más frías: los efectos del cambio climático alteran la pesca y el consumo

El aumento de la temperatura en el mar está motivando el declive de algunas especies pesqueras, mientras que crea un entorno propicio para la llegada de otras invasoras

El pulpo se va de España y la caballa busca zonas más frías: los efectos del cambio climático alteran la pesca y el consumo

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

La jueza analizó si sus problemas respiratorios tenían como causa exclusiva la ejecución del trabajo

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

El Gobierno reconoció que sus sufrieron un ataque a sus móviles, pero nunca mencionó al país vecino. Sin embargo, Sánchez y Marlaska viajaron a Ceuta un día antes de la primera supuesta entrada

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Mulberry: el puerto de bloques de hormigón que cruzó el canal de la Mancha

Así resolvieron los aliados uno de los mayores problemas del desembarco de Normandía

Mulberry: el puerto de bloques de hormigón que cruzó el canal de la Mancha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

ECONOMÍA

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

DEPORTES

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

Arnau Ortiz, el diamante en bruto del Atlético de Madrid que tiene que pulir el Cholo Simeone: “Sabíamos que era un jugador distinto a los demás”

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento