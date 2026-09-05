El pianista y productor cubano Daniel Amat reivindica el retorno a las raíces

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Jaén, 5 sep (EFE).- El retorno a las raíces musicales no es una mirada melancólica al pasado, sino la única vía para garantizar una creación artística auténtica, según el renombrado pianista y productor musical cubano Daniel Amat.

Amat ha hecho esta reflexión en el encuentro ‘Raíces en diálogo: folclore, jazz y tradiciones afro-latinoamericanas desde Jaén’, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) dentro de sus cursos de verano de la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

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En un contexto dominado por la inmediatez del consumo digital y las lógicas de mercado, el músico defiende el estudio de la tradición como una “salvaguarda” frente a las modas pasajeras.

“Desgraciadamente, la industria musical no siempre está en manos de los músicos, lo que a menudo da como resultado una música enlatada. Sin embargo, la humanidad que se transmite desde los inicios de la música, ya sea en el blues, la música cubana o la brasileña, no se va a perder jamás por encima de imposiciones o modismos”, ha apuntado.

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Asimismo, Amat ha detallado cómo el piano se convirtió en su vehículo idóneo para sintetizar la rigurosidad académica con la libertad de la improvisación jazzística y la pulsación afrocubana.

Tras iniciar sus estudios en la trompeta y la percusión, descubrió en el teclado la capacidad de fusionar la dimensión rítmica con la armónica: “En Cuba el piano es un instrumento joven que ha sufrido muchas transformaciones por nuestra riqueza rítmica”.

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“Para mí, la trompeta era limitada porque solo emite un sonido a la vez y me aburría estudiarla; en el piano vi la gloria al poder trasladarle toda la percusión. Es un vehículo magnífico para componer, hacer arreglos y dar salida a todas tus inquietudes musicales”, ha explicado.

Además, ha hecho especial hincapié en el hermanamiento histórico y cultural que une a la música andaluza con el Caribe. Para él, el curso permite rastrear los nexos de unión entre el acervo local y la creación global.

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“Nosotros tenemos muchas raíces de Andalucía en la música cubana. En este curso precisamente buscamos los puntos en común de partida entre la música andaluza y la música global. Al ir a los inicios nos encontramos todos, lo cual es muy satisfactorio”, ha resaltado destacando el impacto de la influencia africana en ese mestizaje.

Frente a una industria musical pautada por algoritmos y la inmediatez de las redes sociales, el artista llama a conectar con la memoria afectiva y familiar. “Conectar con las raíces es conectar con la banda sonora que todos llevamos dentro. Cuando le explicas a la gente joven de dónde salen las cosas, se sienten identificados”. EFE

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