Espana agencias

El Congreso se prepara para crear una subcomisión que elaborará un Estatuto de las personas desaparecidas

Imagen QPB6MNTIIJFEFBMVJGGIJYN7M4
Guardar

El Pleno del Congreso votará el próximo jueves la propuesta para crear una subcomisión parlamentaria con la misión de redactar un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente, una iniciativa que ya recibió el respaldo de la gran mayoría de la Comisión de Interior.

Los trabajos de esta subcomisión se centrarán, entre otras cuestiones, en determinar el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España y las modificaciones legales necesarias, recuperar iniciativas y propuestas previas y recabar aportaciones del Tercer Sector Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), las administraciones públicas, la Abogacía y la Psicología.

PUBLICIDAD

El objetivo será elaborar una propuesta de Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente. Para ello, la subcomisión redactará un informe con conclusiones sobre las medidas que deben adoptarse, podrá celebrar comparecencias y solicitar documentación y dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para presentar sus conclusiones a la Comisión de Interior.

La Comisión de Interior acordó el pasado mes de julio someter al Pleno la creación de esta subcomisión, propuesta que salió adelante con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y UPN y las abstenciones de Vox, ERC y Junts. Posteriormente, la Mesa del Congreso acordó trasladar la solicitud a la Junta de Portavoces para su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria.

PUBLICIDAD

UNA POLÍTICA DE ESTADO

En la exposición de motivos de la iniciativa del PSOE se señala que la desaparición de una persona afecta no solo a quien desaparece, sino también a sus familiares y allegados, y se apunta que los problemas que surgen cuando una persona desaparece sin causa aparente son de orden psicológico, jurídico, administrativo, social y económico.

El texto recuerda que en 2010 el Congreso declaró por unanimidad el 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente y que, tres años después, se creó en el Senado una Comisión Especial para estudiar esta problemática, que concluyó que debía abordarse de forma global como una política de Estado.

También recoge la posterior incorporación del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a la Secretaría de Estado de Seguridad, así como los planes estratégicos impulsados en esta materia y la actualización del protocolo policial de actuación ante desapariciones.

No obstante, el PSOE considera que siguen pendientes iniciativas importantes, entre ellas dotar de un estatus jurídico a las víctimas directas e indirectas de las desapariciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para hacer frente a la crisis en la ciudad autónoma que se votará la próxima semana

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

La sociedad patrimonial del empresario gallego alcanzó cifras históricas pese a la desaceleración de sus rentas inmobiliarias, en un ejercicio marcado además por el relevo en su cúpula directiva

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

Los espacios acuáticos en los que se han registrado más fallecimientos en lo que llevamos de año son las playas, seguidas de los ríos y las piscinas

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

El Ministerio de Transportes mantiene como horizonte oficial el cierre completo de los 77,4 kilómetros de la SE-40 para 2030 o 2031

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Bruselas financia dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal dentro de un modelo de cooperación migratoria que la UE ya aplica en Mauritania

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

ECONOMÍA

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

DEPORTES

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”