El BOE publica la orden que prorroga los controles a los viajeros de Italia hasta el 22 de septiembre

30/08/2026 Decenas de personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de agosto de 2026, en Madrid (España). Los aeropuertos de la red de Aena en España tienen programadas un total de 29.592 operaciones entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto de 2026, coincidiendo con el último fin de semana del mes y la habitual operación retorno de las vacaciones estivales. Esta cifra supone un incremento del 2,6% respecto a los 28.826 vuelos operados en el periodo equivalente del año anterior. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio del Interior por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas españolas a los viajeros procedentes de Italia, hasta el próximo 22 de septiembre.

En concreto, la prórroga será de 15 días, y surtirá efectos desde las 00.00 horas del 8 de septiembre hasta las 24.00 horas del 22 de septiembre de 2026.

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Esta será objeto de "evaluación permanente" y quedará sin efecto antes de la fecha prevista "cuando desaparezcan las amenazas que motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas", recoge el texto.

La orden, de 4 de septiembre y firmada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que cualquier prolongación deberá acordarse mediante una "nueva decisión motivada", previa evaluación actualizada de su "necesidad y proporcionalidad" y con cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de fronteras Schengen.

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CRISIS ENTRE MADRID Y ROMA POR CEUTA

A finales de agosto, el Gobierno decidió prorrogar durante 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional procedentes de Italia, tras la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de prolongar la suspensión del acuerdo de Schengen con España por la crisis de Ceuta.

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Estos controles se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes y se prolongarán otros 15 días después de que el Gobierno de Italia adoptase una ampliación por este mismo plazo de tiempo de la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación.

De esta forma, Italia seguía sometiendo a controles fronterizos a personas procedentes de España, en medio de la crisis surgida entre Madrid y Roma por la gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.

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A juicio de Italia persistían los elementos de evaluación que llevaron a la reintroducción el pasado 1 de agosto de los controles fronterizos con vuelos y barcos procedentes de España, pero tenía en cuenta "las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la Unión Europea, para que la situación en esa zona pueda encaminarse hacia una próxima normalización".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió entonces a dichos controles, asegurando que no tienen "ningún sentido". En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, recordó que España ayudó a Italia a acoger a inmigrantes llegados a la isla de Lampedusa y defendió la necesidad de solidaridad.

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Sánchez también lamentó la carta de 22 líderes europeos, entre ellos Meloni, cuestionando la política migratoria del Ejecutivo español y esgrimió que siempre ha defendido que los países europeos en primera línea que sufren la llegada de migración irregular, como España e Italia, necesitan "la solidaridad de los países centroeuropeos y del norte de Europa".