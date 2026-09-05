Daniela Spalla cierra su proyecto 'Amorío' "con mucha felicidad y agradecimiento"

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Marcos Díaz

Zaragoza, 5 sep (EFE).- La cantante argentina Daniela Spalla ya barrunta el fin de 'Amorío', la iniciativa que sacó adelante con el colombiano Esteman, que se ha materializado en un disco y una gira que recalará este sábado en el festival Vive Latino de Zaragoza y que terminará en su periplo por diferentes escenarios de EE.UU.: "Es un proyecto que cierro con mucha felicidad y agradecimiento".

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En una entrevista con EFE, la cordobesa observa que con esta aventura ha aprendido "muchísimo" trabajando con Esteman: "Me llevo muchas cosas de verlo trabajar justamente, de verlo crear en el estudio, de verlo subirse al escenario", abunda.

El disco, que salió el año pasado, reúne diez cortes en los que el dúo se sumerge en el laberinto del amor, con sus pasiones, desencuentros y aventuras, acompañado de un sonido elegante que transita por varios estilos, del pop al funk, pasando por las sonoridades tradicionales latinoamericanas.

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En Zaragoza defenderán estas historias en las tablas del espacio Escena VL (21:00 horas) con un concierto que Spalla afronta "con mucha ilusión".

Sobre ello, relata que la edición mexicana del festival resultó "muy importante" para ellos, pues allí pudieron presentar 'Amorío', y ahora llevarlo a la edición española "completa esa ilusión", porque también es la primera vez tanto para Esteman como para ella en el Vive Latino de España.

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Además, fue en la entrega mexicana de 2013 cuando la argentina y el colombiano se conocieron y donde nació su amistad, una relación que tuvo su fruto musical con Amorío, que presentaron en el Vive Latino de México en marzo y que también llegó a España en diciembre, a Barcelona y Madrid.

De esos conciertos en España, la cantante guarda un recuerdo "increíble", pues el público español, explica, "tiene una cosa muy especial" que les hizo "disfrutar mucho".

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Tras Zaragoza, los recitales programados en Estados Unidos despiertan "muchas expectativas" en la intérprete, ya que "va a ser la gira que cierra el proyecto, esas son las últimas fechas", además de ser para Spalla sus primeros conciertos en EE.UU.

Más allá de 'Amorío', la cantante lanzó el mes pasado el single 'La espina', un adelanto del que será su próximo disco, que saldrá "dentro de unos meses".

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"Estamos ahora con los últimos ajustes de mezcla y me doy cuenta de que lo hice muy rápido", relata sobre un trabajo que acogerá relatos acumulados que no tenían cabida en un proyecto colaborativo como Amorío.

Pues, como detalla, se encontró "con muchas historias muy personales que habían quedado sin ser contadas y salieron todas ahí, de golpe", en cuanto se sentó a escribir en diciembre y enero. EFE

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