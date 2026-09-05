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Bulega domina en Francia y Lecuona suma una nueva segunda posición

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Redacción Deportes, 5 sep (EFE).- El italiano Nicoló Bulega (Ducati) se impuso este sábado en la primera carrera de la novena cita del Mundial de Superbike que se disputa en el circuito de Magny-Cours (Francia), mientras que el español Iker Lecuona, compañero de equipo, fue segundo, y Sam Lowes completó el podio.

Fue una carrera dividida en dos por una bandera roja tras la aparatosa caída cuando quedaban 12 vueltas del británico Tommy Bridewell en la curva 15 que obligó a detener la prueba para limpiar el asfalto y garantizar la seguridad de los pilotos.

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Lecuona comenzó la carrera con fuerza y, tras la primera vuelta, se colocó en cabeza, con Bulega inmediatamente detrás. Los dos pilotos de Ducati llegaron incluso a marchar en paralelo en algunos momentos, mientras por detrás se sucedían las caídas de Remy Gardner, Miguel Oliveira, Mattia Rato y Stefano Manzi.

Sin embargo, Bulega fue aumentando la distancia justo después del parón tras la caída. El italiano tomó el liderato y firmó la vuelta más rápida, mientras que Álvaro Bautista se fue al suelo en la curva 15 y terminó decimocuarto en la prueba.

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El italiano terminó con 903 milésimas de ventaja sobre Lecuona, mientras que el británico Sam Lowes acabó tercero, a 4.668 segundos del ganador.

Esta victoria permite a Bulega avanzar hacia el campeonato, pero el segundo puesto de Lecuona le impide cerrar el título matemáticamente y tendrá que esperar a este domingo para sentenciarlo. EFE

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