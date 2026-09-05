Bernabé asegura que Sánchez dio "todas las explicaciones" en el Congreso de los Diputados sobre Ceuta

Guardar

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, dio el pasado jueves "todas las explicaciones" en el Congreso de los Diputados sobre la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma de Ceuta.

"Creo que el presidente del Gobierno ha dado todas las explicaciones en el Congreso de los Diputados", ha aseverado en declaraciones a los medios, en Valencia.

PUBLICIDAD

No obstante, ha reclamado a todos los partidos políticos del país "responsabilidad y prudencia": "Creo que todos los partidos políticos de este país tienen que hacer una reflexión. Responsabilidad y prudencia".

Además, ha asegurado que España "siempre estará al lado de la verdad y de la justicia", al tiempo que ha subrayado que "este país tiene antecedentes de no ser prudente ni responsable y de, sin indicios y sin pruebas, llevarnos a una guerra injusta".

PUBLICIDAD

"Por lo tanto, prudencia y responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien. Con Pedro Sánchez en el Gobierno y con Margarita Robles como ministra de Defensa", ha apostillado.