Espana agencias

Belarra pide empatía con las víctimas de Ceuta y avisa a Sánchez que allí "cava su tumba"

Guardar

Madrid, 5 sep (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha alertado este sábado de que a finales de julio en Ceuta "más de 180 personas perdieron la vida" pero "nadie las nombra", por lo que ha hecho "un llamamiento a la empatía", además de advertir al Gobierno de que en esta crisis migratoria "está cavando su propia tumba".

Lo ha dicho Belarra en una intervención en abierto al comienzo de la primera reunión del curso político del Consejo Ciudadano Estatal de su partido, máximo órgano de dirección entre asambleas.

PUBLICIDAD

"¿Alguien se imagina un accidente de avión en el que sus pasajeros siguieran sin identificar?", ha enfatizado la líder de Podemos, para contestarse: "Solo se acepta porque vivimos en una sociedad profundamente racista".

Ha hecho, a continuación, "un llamamiento al conjunto de la sociedad a la empatía" a la hora de hablar de las miles de personas que están en "una gran cárcel a cielo abierto" en una playa de Ceuta, porque "una persona es ante todo una persona, y debe ser tratada con dignidad", lo que es "una cuestión de pura ética".

PUBLICIDAD

"No quiero vivir en un país en el que hay pogromos, auténticas cacerías de migrantes", antes de avisar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que en la crisis de Ceuta "el mal llamado Gobierno socialista está cavando su propia tumba".

Al preguntarse por qué, ha apuntado que Marruecos "quizá tiene demasiada información del presidente", por el espionaje con Pegasus.

Ha arremetido contra el "sistema injusto" que lleva a la migración en países que han sido "expoliados" por Occidente y ha dicho que en la sociedad española Podemos tiene el papel de "mantener la llama de la justicia encendida".

Además, ha reprochado a Sánchez su intención de "presentar presupuestos a sabiendas de que no saldrán", para que sean la "excusa para convocar elecciones".

"No puede contar con votos de Podemos para unos presupuestos que gastan en armamento lo que debería ir para educación y sanidad", ha señalado.

En su intervención, también ha animado a la militancia de Podemos a participar en las primarias para las candidaturas municipales y autonómicas; ha propuesto un plan de gratuidad de material escolar, y ha alertado de los récords históricos de beneficios en la gran banca, las energéticas y el sector de la alimentación.

En ese sentido, ha dicho que "es urgente que lo público recupere el control de la economía", y ha mostrado apoyo a las movilizaciones en Airbus y en el sector de la enseñanza, así como ha instado al Gobierno a denegar la extradición del millonario estadounidense Fergie Chambers, cuyo "único delito es haber financiado con su dinero la solidaridad con Gaza". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

Las primeras conclusiones de los peritos judiciales apuntan a que este bache podría haber influido en la rotura de la soldadura que se analiza como principal hipótesis de la causa del siniestro

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

Roban en casa de la influencer Rocío Osorno con ella y su familia dentro: “Estoy en shock, me he dado cuenta de que había alguien y he salido corriendo”

La sevillana ha compartido las imágenes de la cámara de seguridad, donde se escuchan los gritos y dos hombres vacían su vestidor

Roban en casa de la influencer Rocío Osorno con ella y su familia dentro: “Estoy en shock, me he dado cuenta de que había alguien y he salido corriendo”

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La leyenda del pádel cayó en cuartos ante Gemma Triay y Delfi Brea, quienes hoy pelean por la final junto a otras tres parejas en el torneo madrileño

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

Por qué el curso escolar en España empieza en septiembre y no en otro mes: el trabajo infantil en el campo y las teorías higienistas del siglo XIX marcaron el calendario

La respuesta se remonta al siglo XIX, y no tiene que ver con las posibles necesidades de los alumnos

Por qué el curso escolar en España empieza en septiembre y no en otro mes: el trabajo infantil en el campo y las teorías higienistas del siglo XIX marcaron el calendario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

El PP de Madrid da el pistoletazo de salida al curso político con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

ECONOMÍA

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

DEPORTES

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”