Fiscalía dice que la Audiencia Nacional es competente para investigar la crisis de Ceuta

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- La Fiscalía ha presentado un informe a la jueza María Tardón en el que sostiene que la Audiencia Nacional es competente para investigar la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional apunta a posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal.

PUBLICIDAD

En un comunicado, señala que la instrucción deberá determinar si los hechos también incluyen "delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, como la paz o independencia del Estado".

Asimismo, el Ministerio Fiscal considera que, según los indicios obrantes, "una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español".

PUBLICIDAD

EFE

ml/slp