Claudio Barragán cree que el Eldense ha ganado “en talento y calidad” con los fichajes

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Elda (Alicante), 4 sep (EFE).- El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, aseguró que "con las incorporaciones" firmadas en el mercado estival han ganado "en talento y calidad”, aunque dejó claro que su equipo debe mejorar “en la manera de competir”.

“Se ha hecho un gran esfuerzo para completar el plantel. Tenemos en parte lo que deseábamos y lo que estoy viendo en estos días es bastante prometedor. Con estas incorporaciones hemos ganado en talento y calidad”, afirmó en una rueda de prensa antes de enfrentarse al Mallorca.

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Pero Barragán dijo que deben "hacer más hincapié en la manera de competir" y que deben "aprender de los errores" que les han penalizado en este arranque liguero. "Estamos en una categoría superior y se nota más”, recordó.

Sobre la recuperación de Manu Nieto y Pau Cabanes, el entrenador del Eldense desveló que “ya están en dinámica de grupo". "Tener ahora tantos buenos jugadores disponibles es un problemón para mí, aunque a la vez me apasiona. Bendito problema”, afirmó.

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El técnico azulgrana se refirió a la llegada del delantero portugués Dinis Rodrigues, cedido por el Nápoles. “Tenemos muy buenas referencias de él, pero hay que ir viéndolo en el día a día. Ahora partimos de cero con todos los jugadores que tenemos ahora”, explicó.

Respecto al Mallorca, Claudio Barragán afirmó que “es un equipo con el objetivo de volver" a Primera, pero señaló que deben centrarse en ellos mismos. "Llevamos cuatro partidos ante rivales que hace muy poco estaban en Primera pero nosotros únicamente debemos creer en lo que hacemos y competir", concluyó. EFE

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