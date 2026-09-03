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Sánchez insiste en que ningún informe anticipó la "escala" de lo que sucedió en Ceuta

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este jueves en el pleno del Congreso que el Ejecutivo no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara "ni la escala ni la probabilidad" de la entrada masiva de migrantes que se registró en Ceuta a finales de julio. EFE

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