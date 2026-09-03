Espana agencias

Sánchez garantiza que Ceuta y Melilla seguirán siendo españolas "hasta el final de los tiempos": "Lo son a perpetuidad"

03/09/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/09/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves ante el Pleno del Congreso que Ceuta y Melilla son españolas "a perpetuidad" y ha garantizado que "así van a seguir hasta el final de los tiempos".

Sánchez ha comenzado su intervención para rendir cuentas por la crisis de Ceuta recordando el origen de las esculturas de los dos leones que flanquean las puertas del Congreso, que fueron fundidas en 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes durante la denominada Guerra de África.

PUBLICIDAD

Según ha explicado, los leones se hicieron para conmemorar la firma del Tratado de Wad-Ras, que puso fin a aquel conflicto y sirvió para "consolidar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla a perpetuidad".

"Desde hace siglos, estas dos ciudades son españolas. Desde aquel tratado, lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que así van a seguir hasta el final de los tiempos", ha proclamado el jefe del Ejecutivo ante la Cámara.

PUBLICIDAD

Sánchez ha asegurado también que está pensando en la ciudadanía ceutí, que está atravesando "momentos muy difíciles". También ha tenido palabras para los 141 migrantes que murieron en el mar, "muchos de ellos jóvenes y niños".

Además, ha agradecido el trabajo de los miles de empleados públicos que trabajan "sin descanso" para superar esta crisis, esfuerzo que ha equiparado con otras crisis como la dana de Valencia, los incendios o la pandemia.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manu Sánchez regresa a La 1 con novedades en ‘El perro andaluz’: nuevos colaboradores y sus primeros invitados

El programa de RTVE estrena este jueves su segunda temporada en prime time con Antonio Reguera como fichaje y nuevas secciones para acompañar al humorista

Manu Sánchez regresa a La 1 con novedades en ‘El perro andaluz’: nuevos colaboradores y sus primeros invitados

Los 8 trucos para que tus crisantemos crezcan fuertes en otoño

Sol, buen sustrato y vigilar plagas son algunos de los pasos a seguir para que estas flores de otoño crezcan sin problemas

Los 8 trucos para que tus crisantemos crezcan fuertes en otoño

Silvia Fominaya confiesa el calvario que vivió con ‘El Yoyas’ tras sus enfrentamientos en televisión: “Me seguía, sabía dónde vivía”

La modelo y presentadora ha confesado que tuvo que contratar a un guardaespaldas para asegurar su integridad debido a las amenazas de Carlos Navarro

Silvia Fominaya confiesa el calvario que vivió con ‘El Yoyas’ tras sus enfrentamientos en televisión: “Me seguía, sabía dónde vivía”

Sara Marin, doctora: “Han descubierto un hábito que aumenta el cáncer de colon y que probablemente lo hiciste ayer por la noche”

La doctora pone el foco en la hora a la que cenamos como un punto clave para nuestra salud

Sara Marin, doctora: “Han descubierto un hábito que aumenta el cáncer de colon y que probablemente lo hiciste ayer por la noche”

Rafa Guerrero, psicólogo y profesor universitario: “Si tu hijo está nervioso por empezar el cole, hay tres cosas que no deberías decirle”

En los próximos días, los estudiantes regresarán a clase y volverán a la rutina de septiembre. Esto puede generar distintas emociones en los alumnos

Rafa Guerrero, psicólogo y profesor universitario: “Si tu hijo está nervioso por empezar el cole, hay tres cosas que no deberías decirle”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo: el presidente del Gobierno explica la gestión de la entrada masiva y las conclusiones del informe policial

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo: el presidente del Gobierno explica la gestión de la entrada masiva y las conclusiones del informe policial

La crisis de Ceuta aviva la ruptura que hay entre el Ministerio del Interior y los mandos policiales: “Ya saben que el Gobierno de Sánchez está amortizado”

Las claves para entender por qué se ocultó información a Marlaska sobre la entrada masiva a Ceuta: de la jueza Tardón a la cadena de mando de Interior

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

Las versiones sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta: el informe señala el “guiado activo” de sus agentes mientras Interior asegura que no se le puede atribuir la autoría

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden

La batalla de los universitarios por alquilar se recrudece: en septiembre les toca pagar más, vivir lejos del campus y conformarse con lo que queda

El 44% de la población urbana europea vive en zonas donde los ingresos medios solo alcanzan para comprar menos de 50 metros cuadrados

DEPORTES

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles