Sánchez avala la actuación de los agentes al defender la vida humana y no la frontera

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que las fuerzas de seguridad adoptaron la decisión operativa "más valiente" y la "más inteligente" en Ceuta el pasado 30 de julio al elegir "defender la vida humana" en lugar de garantizar la frontera española.

En su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la crisis migratoria en Ceuta, el presidente ha detallado cómo en la mañana del día 30 de julio numerosos grupos de jóvenes y también menores se lanzaron al agua por el espigón del Tarajal para llegar a España a nado.

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Cuatro de cada cinco migrantes que accedieron a Ceuta (unos 72.000) lo hicieron por ese espigón , ha dicho Sánchez, que ha señalado que ante este escenario los agentes españoles desplegados en la frontera tuvieron que tomar una decisión: dejar pasar momentáneamente a la gente o intentar contenerla a la fuerza en el estrecho del espigón y también en el mar.

Optar por lo segundo hubiera provocado "muy probablemente" una tragedia mayor aún a la que hubo con 141 muertos.

"Nuestros agentes tuvieron que tomar una decisión operativa en pocos minutos. Tuvieron que elegir o bien entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana", ha aseverado.

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Sánchez ha dejado claro que esta decisión como presidente y como ciudadano fue la "correcta". "Hicieron lo más inteligente y, diría, lo más valiente, porque ante la amenaza supieron responder con humanidad, que es lo que diferencia a las grandes democracias como la española respecto a otros países".

Además, el presidente ha defendido la actuación humanitaria del Gobierno con las personas que entraron en Ceuta argumentando que "no se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de frontera, como si fuera un saco de tierra".

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Es más, ha añadido que en su opinión "esto es lo que parece que en algunas ocasiones se infiere de las declaraciones que hemos escuchado, no solamente a sesudos expertos o tertulianos, sino también, por desgracia, a responsables políticos".

"Y estoy convencido de que hoy volveremos a escucharlo desde esta tribuna", durante el debate que suscitará su comparecencia con los portavoces parlamentarios. EFE

(foto) (vídeo)