Sánchez asegura que Ceuta y Melilla serán españolas "hasta el final de los tiempos"

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comenzado este jueves su intervención en el pleno del Congreso con una defensa de Ceuta y Melilla, ciudades que desde hace siglos son españolas y que, por parte del Gobierno de España, "van a seguir siendo así hasta el fin de los tiempos", ha asegurado.

En su primera comparecencia en el Congreso desde que a finales de julio decenas de miles de migrantes entraran de forma irregular en Ceuta, Sánchez ha iniciado su discurso recordando un hecho histórico para defender la españolidad de las dos ciudades autónomas.

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Las esculturas de los leones que flanquean la entrada del Congreso, ha recordado, fueron fundidas en 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes en la llamada guerra de África, para conmemorar la firma del tratado de Wad-Ras, que puso fin a este conflicto y consolidó "a perpetuidad" la soberanía de Ceuta y Melilla.

"Desde hace siglos estas ciudades son españolas y desde aquel tratado lo son por acuerdo diplomático; y les aseguro que, por parte del Gobierno de España, van a seguir siendo así hasta el final de los tiempos", ha zanjado.

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Sánchez ha asegurado que comparece pensando en los "momentos difíciles" que atraviesan los ceutíes y en los 141 migrantes que murieron en el mar y ha agradecido su trabajo a los miles de funcionarios públicos que trabajan en la ciudad, momento que le ha granjeado el primer aplauso de la bancada socialista. EFE