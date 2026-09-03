Espana agencias

Riestra defiende que el Sporting tiene plantilla para "pelear de tú a tú" por el ascenso

Guardar

Gijón, 3 sep (EFE).- El presidente ejecutivo del Sporting, José Riestra, defendió este jueves que el equipo cuenta con una plantilla capaz de "pelear de tú a tú" por el ascenso a Primera División, tras cerrar un mercado veraniego que sitúa el límite salarial del club "en torno a los 13,4 millones de euros".

En una rueda de prensa celebrada este jueves para presentar a los últimos fichajes, Andrés Cuenca y Antonio Casas, Riestra hizo un balance del mercado estival, cerrado a comienzos de esta semana, y se mostró "muy satisfecho" con el trabajo llevado a cabo durante el verano.

PUBLICIDAD

"Estamos convencidos que podemos lograr el objetivo", afirmó el dirigente, quien subrayó que el gran reto pasa ahora por construir, partido a partido, "un equipo competitivo" tras haber cerrado la planificación con "un entrenador y una plantilla alineados" con esa aspiración del ascenso.

Riestra se mostró satisfecho con la ventana estival, pese a reconocer que "no todo salió como estaba previsto", en referencia al fichaje frustrado de Justin Smith, aunque incidió en que la situación "se solucionó de muy buena manera", en este caso con la incorporación de Hugo Guillamón.

PUBLICIDAD

Sobre la salida de Dubasin al Osasuna, el máximo dirigente explicó que la negociación se cerró con el objetivo cumplido por el futbolista y aseguró que ambas partes cedieron posiciones hasta llegar a un acuerdo "satisfactorio para todos".

El dirigente admitió que varios jugadores considerados "columna vertebral" del equipo despertaron interés durante el verano, con contactos procedentes "de clubes de Brasil, Rusia y Arabia Saudí", aunque precisó que "en ningún caso se llegó a recibir una oferta formal" que el club tuviera que rechazar.

Riestra puso en valor asimismo la "predisposición" mostrada tanto por los futbolistas incorporados como por el cuerpo técnico, de los que dijo que "renunciaron a mejores condiciones económicas y a propuestas de categorías superiores" para sumarse al proyecto rojiblanco.

Riestra vinculó la mejora en la capacidad de fichajes a la "ampliación de capital" impulsada por el Grupo Orlegi a comienzos del verano, superior a los 23 millones de euros, que permitió reforzar la plantilla "de manera distinta", y no descartó nuevos movimientos en el mercado invernal si fuera necesario. Igualmente, confirmó que ahora el club se encuentra "en una situación de 1:1" a ojos de LaLiga para futuros mercados. EFE

dsl/pgc/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los españoles huyen de las casas caras: el 91% busca viviendas de menos de 350.000 euros

El tramo de 100.000 a 200.000 euros concentra el 37,2% de las búsquedas, mientras Baleares, Madrid y el País Vasco destacan por la demanda de inmuebles de lujo

Los españoles huyen de las casas caras: el 91% busca viviendas de menos de 350.000 euros

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

La intervención llega tras semanas de presión política y social, con la ciudad autónoma aún tensionada por la atención a las personas que permanecen allí y por las dudas sobre la respuesta del Estado

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

Los destinos preferidos de Jesús Cintora: así ha sido el verano del presentador con vacaciones en Oporto y el eclipse desde el Camino de Santiago

El periodista ha compartido en redes sociales sus lugares de desconexión durante los meses más calurosos

Los destinos preferidos de Jesús Cintora: así ha sido el verano del presentador con vacaciones en Oporto y el eclipse desde el Camino de Santiago

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 3 septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 3 septiembre

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

Los primeros precios conocidos del nuevo desarrollo muestran una oferta de obra nueva muy alejada de la vivienda asequible, mientras se mantiene la presión sobre le mercado inmobiliario en la capital

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

Margarita Robles, la única ministra socialista que evita aplaudir a Sánchez en el Congreso de los Diputados

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

ECONOMÍA

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

DEPORTES

Una leyenda del FC Barcelona y ex del Real Madrid sale en defensa de Infantino: “Ha cambiado el fútbol”

Una leyenda del FC Barcelona y ex del Real Madrid sale en defensa de Infantino: “Ha cambiado el fútbol”

Fernando Alonso deja en el aire su futuro, pero exige mejoras: “No quiero que esperemos cinco años”

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico