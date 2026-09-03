Riestra defiende que el Sporting tiene plantilla para "pelear de tú a tú" por el ascenso

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Gijón, 3 sep (EFE).- El presidente ejecutivo del Sporting, José Riestra, defendió este jueves que el equipo cuenta con una plantilla capaz de "pelear de tú a tú" por el ascenso a Primera División, tras cerrar un mercado veraniego que sitúa el límite salarial del club "en torno a los 13,4 millones de euros".

En una rueda de prensa celebrada este jueves para presentar a los últimos fichajes, Andrés Cuenca y Antonio Casas, Riestra hizo un balance del mercado estival, cerrado a comienzos de esta semana, y se mostró "muy satisfecho" con el trabajo llevado a cabo durante el verano.

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"Estamos convencidos que podemos lograr el objetivo", afirmó el dirigente, quien subrayó que el gran reto pasa ahora por construir, partido a partido, "un equipo competitivo" tras haber cerrado la planificación con "un entrenador y una plantilla alineados" con esa aspiración del ascenso.

Riestra se mostró satisfecho con la ventana estival, pese a reconocer que "no todo salió como estaba previsto", en referencia al fichaje frustrado de Justin Smith, aunque incidió en que la situación "se solucionó de muy buena manera", en este caso con la incorporación de Hugo Guillamón.

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Sobre la salida de Dubasin al Osasuna, el máximo dirigente explicó que la negociación se cerró con el objetivo cumplido por el futbolista y aseguró que ambas partes cedieron posiciones hasta llegar a un acuerdo "satisfactorio para todos".

El dirigente admitió que varios jugadores considerados "columna vertebral" del equipo despertaron interés durante el verano, con contactos procedentes "de clubes de Brasil, Rusia y Arabia Saudí", aunque precisó que "en ningún caso se llegó a recibir una oferta formal" que el club tuviera que rechazar.

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Riestra puso en valor asimismo la "predisposición" mostrada tanto por los futbolistas incorporados como por el cuerpo técnico, de los que dijo que "renunciaron a mejores condiciones económicas y a propuestas de categorías superiores" para sumarse al proyecto rojiblanco.

Riestra vinculó la mejora en la capacidad de fichajes a la "ampliación de capital" impulsada por el Grupo Orlegi a comienzos del verano, superior a los 23 millones de euros, que permitió reforzar la plantilla "de manera distinta", y no descartó nuevos movimientos en el mercado invernal si fuera necesario. Igualmente, confirmó que ahora el club se encuentra "en una situación de 1:1" a ojos de LaLiga para futuros mercados. EFE

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dsl/pgc/cmm