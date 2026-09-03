Osasuna paga el peaje de su gran inicio: Herrando y Aimar Oroz, lesionados

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Pamplona, 3 sep (EFE).- El gran comienzo liguero de Osasuna también ha dejado su primera factura en forma de lesiones, las de dos de sus titulares, Jorge Herrando y Aimar Oroz.

Jorge Herrando sufre una lesión en el aductor izquierdo y Aimar Oroz, en el bíceps femoral de la misma pierna, según ha confirmado el club.

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Las alarmas se encendieron durante el último encuentro ante el Getafe. El primero en abandonar el terreno de juego fue Jorge Herrando. El central de Campanas tuvo que ser sustituido en el minuto 39, después de notar molestias que le impidieron continuar sobre el césped. Ya en la segunda mitad, en el minuto 71, fue el turno de Aimar Oroz, que también tuvo que dejar el partido antes del final.

Ambos jugadores fueron sometidos posteriormente a las correspondientes pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra. Los resultados han confirmado las lesiones que les obligarán a iniciar sendos procesos de recuperación.

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En el caso de Herrando, las pruebas han determinado que el defensa rojillo sufre una lesión en el aductor de su pierna izquierda, por lo que se espera que esté de baja dos semanas.

Por su parte, Aimar Oroz presenta una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y estará varias semanas fuera.

Osasuna no ha establecido por el momento un periodo concreto de baja. Tanto Herrando como Oroz quedan pendientes de evolución y ya han comenzado sus respectivos procesos de recuperación, a la espera de conocer cómo responden sus lesiones durante los próximos días.

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La situación supone un contratiempo para un equipo que había encontrado estabilidad y buenas sensaciones en este inicio de competición. Herrando se había consolidado como una pieza importante en el centro de la defensa, mientras que Aimar Oroz continúa siendo uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias en la zona ofensiva.

Ahora, el cuerpo técnico rojillo estará pendiente de la evolución de ambos y de los plazos que marque su recuperación. La prioridad pasa por que los dos jugadores puedan regresar cuanto antes, aunque sin asumir riesgos en una temporada que apenas ha comenzado. EFE

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