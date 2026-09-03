Espana agencias

Osasuna paga el peaje de su gran inicio: Herrando y Aimar Oroz, lesionados

Guardar

Pamplona, 3 sep (EFE).- El gran comienzo liguero de Osasuna también ha dejado su primera factura en forma de lesiones, las de dos de sus titulares, Jorge Herrando y Aimar Oroz.

Jorge Herrando sufre una lesión en el aductor izquierdo y Aimar Oroz, en el bíceps femoral de la misma pierna, según ha confirmado el club.

PUBLICIDAD

Las alarmas se encendieron durante el último encuentro ante el Getafe. El primero en abandonar el terreno de juego fue Jorge Herrando. El central de Campanas tuvo que ser sustituido en el minuto 39, después de notar molestias que le impidieron continuar sobre el césped. Ya en la segunda mitad, en el minuto 71, fue el turno de Aimar Oroz, que también tuvo que dejar el partido antes del final.

Ambos jugadores fueron sometidos posteriormente a las correspondientes pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra. Los resultados han confirmado las lesiones que les obligarán a iniciar sendos procesos de recuperación.

PUBLICIDAD

En el caso de Herrando, las pruebas han determinado que el defensa rojillo sufre una lesión en el aductor de su pierna izquierda, por lo que se espera que esté de baja dos semanas.

Por su parte, Aimar Oroz presenta una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y estará varias semanas fuera.

Osasuna no ha establecido por el momento un periodo concreto de baja. Tanto Herrando como Oroz quedan pendientes de evolución y ya han comenzado sus respectivos procesos de recuperación, a la espera de conocer cómo responden sus lesiones durante los próximos días.

La situación supone un contratiempo para un equipo que había encontrado estabilidad y buenas sensaciones en este inicio de competición. Herrando se había consolidado como una pieza importante en el centro de la defensa, mientras que Aimar Oroz continúa siendo uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias en la zona ofensiva.

Ahora, el cuerpo técnico rojillo estará pendiente de la evolución de ambos y de los plazos que marque su recuperación. La prioridad pasa por que los dos jugadores puedan regresar cuanto antes, aunque sin asumir riesgos en una temporada que apenas ha comenzado. EFE

le/mg/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santo Amaro, barista: “Se puede identificar un café bueno y uno malo con dos sencillos pasos”

El experto explica cómo distinguirlo a través del aroma y el sabor mediante una sencilla cata que se puede hacer en casa

Santo Amaro, barista: “Se puede identificar un café bueno y uno malo con dos sencillos pasos”

La psicología explica por qué a algunas personas les genera ansiedad ver “Escribiendo…” en Whatsapp

La persona sabe que hay una respuesta en curso, pero desconoce su contenido, su tono y el momento exacto en que llegará. Esa combinación de certeza parcial e incertidumbre total resulta, según la literatura sobre el tema, particularmente difícil de procesar

La psicología explica por qué a algunas personas les genera ansiedad ver “Escribiendo…” en Whatsapp

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

El presidente argentino ha expresado que la “izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente” europeo, algo que en sus palabras está destruyendo “todo lo que somos”

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima

La Seguridad Social endurece los requisitos: quienes tengan menos de 38 años y 6 meses cotizados deberán esperar hasta los 67 años y harán falta 37 años para alcanzar el 100% de la pensión

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

Donald Trump carga contra España por la crisis migratoria de Ceuta: “Será un país arruinado”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marlaska traslada su “preocupación” al Poder Judicial ante la decisión de la jueza de no informar sobre la investigación

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

ECONOMÍA

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima

Los ricos cada vez son más ricos: los españoles con más de 30 millones de euros se duplican desde 2013 y ya superan los 1.000

Quién está detrás de Seat, la marca que democratizó el coche en España: su dueño desde hace casi cuatro décadas se plantea poner fin a la marca en 2029

Un trabajador es despedido por actuar como DJ cuando estaba de baja por un dedo roto: es improcedente porque no perjudicó su recuperación

Los españoles huyen de las casas caras: el 91% busca viviendas de menos de 350.000 euros

DEPORTES

Los jugadores que se han despedido entre lágrimas del club de sus vidas: de Pablo García a José María Giménez

Los jugadores que se han despedido entre lágrimas del club de sus vidas: de Pablo García a José María Giménez

Aubameyang, la estrella del Deportivo, se retira de la selección: “Me humillaron y mancharon mi imagen”

Una leyenda del FC Barcelona y ex del Real Madrid sale en defensa de Infantino: “Ha cambiado el fútbol”

Fernando Alonso deja en el aire su futuro, pero exige mejoras: “No quiero que esperemos cinco años”

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche