Manuel Vilas: Si cuando se escribe no hay una profunda libertad, no sé dónde la va a haber

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Santander, 3 sep (EFE).- El escritor Manuel Vilas asegura que para construir sus historias se sirve de experiencias que ha vivido porque necesita conocerse y creerse lo que cuenta, y advierte de que no sabe "dónde va a haber una profunda libertad" si no es cuando uno escribe.

Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962) ha hablado en el Ateneo de Santander de 'Islandia', su última novela, y de otras de sus obras como 'Zeta', cuya reedición, que rescata relatos publicados hace 25 años, saldrá la próxima semana.

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En un coloquio con público, Vilas ha asegurado que no se considera valiente por haber plasmado en 'Islandia' su ruptura sentimental.

Y ha afirmado que, cuando en las presentaciones del libro o en encuentros con lectores le preguntan o le comentan acerca de la valentía de haber contado un momento vital tan complicado, siempre piensa que qué habrá escrito porque en realidad se considera a sí mismo "bastante cobarde".

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Lo que cree es que cuando alguien escribe "no hay filtros ni control", y que cuando uno plasma lo que piensa que es verdad no puede haber condicionantes.

"Cuando uno está encerrado con su ordenador y no hay nadie más, ahí existe cierta valentía, porque puedes bajar el último escalón o entrar en el último refugio de tu alma y ver qué hay, y contarlo", ha explicado Vilas.

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El autor de 'Ordesa' ha advertido además de que si algo ha aprendido de los libros con tintes autobiográficos es que "al 90 % de la gente le pasa lo mismo".

"Lo que crees que es excepcional y que solo te pasa a ti ya le ocurre también a otro", ha subrayado.

Y ha puesto de ejemplo la frase con la que empieza 'Islandia', de 'Ya no estoy enamorada de ti', con la que "todo el mundo ha tenido que lidiar alguna vez en su vida".

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Vilas ha contado que en los meses que lleva presentando y hablando de 'Islandia' también se le han acercado parejas que le han dicho que llevan décadas en una unión feliz. "Y dan ganas de darles un abrazo e ir con ellos a su casa a tomar apuntes y ver si se puede aprender algo", ha bromeado.

Y, ya en serio, ha señalado que esas parejas felices y con buena convivencia de muchos años son la prueba "de lo que es uno de los grandes triunfos" en la vida. "El milagro existe", ha añadido.

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Con todo, Vilas cree que la educación sentimental "ha evolucionado poco" y que "el amor sigue siendo el fundamento de todo".

"Todo ser humano tarde o temprano se da cuenta de que tiene que construir un nosotros de la naturaleza que sea", ha destacado.

También ha opinado que "la exclusividad es una droga muy fuerte" y que se tiende a buscarla. "Es una latencia que llevamos dentro, aunque luego esa exclusividad se vaya al garete", ha dicho.

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De 'Zeta' ha dicho que cuando lo releyó para la reedición se encontró con un escritor que ya no se acordaba que había sido.

"En este libro sale mi nombre en la portada, pero es un autor casi difunto", ha comentado, antes de bromear diciendo que el autor de 'Zeta' hace un cuarto de siglo era "superpunk" y "un sex pistols", mientras que él ahora se considera "un bob dylan".

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Eso sí, al leer 'Zeta' antes de reeditar "le encantó". "Si lo que has escrito hace 25 años no te gusta en la actualidad, mejor no lo reedites", ha considerado. EFE

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