Los Mossos detienen a un fugitivo condenado por dos intentos de asesinato en Turquía

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Barcelona, 3 sep (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un fugitivo condenado en Turquía a 26 años de cárcel por varios delitos graves, entre ellos dos tentativas de asesinato con arma de fuego.

Según ha informado este jueves la Policía de la Generalitat, la detención se produjo el pasado 26 de agosto, cuando el hombre, de 28 años, fue localizado junto a dos acompañantes en un piso turístico de la capital catalana.

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Sobre este hombre pesaba una Orden Internacional de Detención (OID), emitida por las autoridades turcas por dos delitos de tentativa de homicidio, cometidos en 2016 y 2018, así como delitos de tenencia de armas, robo con violencia, robo con fuerza y amenazas.

Desde el año 2018, el hombre estaba cumpliendo una condena de 26 años de cárcel en un centro penitenciario turco. El pasado mes de junio aprovechó un permiso judicial concedido para visitar a un familiar para huir y las autoridades turcas activaron una Orden Internacional de Detención.

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El intercambio de información entre la policía turca y los Mossos d'Esquadra permitió, a principios de agosto, situar al fugitivo en varios puntos de la Costa Brava.

Desde ese momento, agentes del Grupo de Investigación Internacional de Fugitivos (GRIF) iniciaron una investigación que les permitió establecer que, para evitar ser localizado, el reclamado viajaba permanentemente acompañado de dos personas que actuaban como soporte logístico.

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Estas eran las encargadas de facilitar sus datos personales a los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos donde se alojaban, evitando así que el fugitivo debiera identificarse en ningún momento.

Paralelamente, el hombre se desplazaba con un vehículo de alta gama con matrícula alemana registrado a nombre de una persona sin antecedentes ni vinculaciones policiales, circunstancia que dificultaba aún más su detección.

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Las gestiones de investigación permitieron finalmente localizar al fugitivo y a sus dos acompañantes en unos apartamentos turísticos de Barcelona.

En un amplio dispositivo policial, que finalizó el pasado 26 de agosto, agentes del Grupo de Investigación Internacional de Fugitivos (GRIF), con el apoyo del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de la Región Policial Metropolitana Barcelona, ​​procedieron a la detención del fugitivo.

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Tras pasar a disposición del juzgado de guardia de Barcelona, ​​el detenido está a la espera de su extradición a Turquía. EFE