Los discos de la semana: Wisin reparte lecciones de reguetón

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Madrid, 3 sep (EFE).- Con casi 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, el nuevo álbum del cantante, compositor y productor puertorriqueño Wisin es sin duda el lanzamiento más importante de una industria que se reactiva tras el descanso estival con muchas otras novedades a destacar.

El boricua, una de las figuras más consolidadas del reguetón desde sus inicios en la música con el cambio de siglo junto a otro icono como Yandel, se presenta de traje y corbata en este álbum para dar lecciones sobre las bases del movimiento y ayudar a conservarlo y difundirlo (de hecho, hay un proyecto paralelo que incluye talleres presenciales).

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Sin un "primer" ni "segundo acto" de por medio, la que se ha convertido a pulso en una de las bandas de rock alternativo más sólidas de Reino Unido presenta su noveno trabajo de estudio, del que destacan su sonido directo lleno de ganchos, con las guitarras combinándose con influencias psicodélicas y pop.

Tras el EP previo 'The Provocateur' (2025), llega el esperado debut en el formato largo de la aspirante más famosa descartada para formar parte de la 'girl band' de K-Pop Katseye. La eslovaca lo hace con temas pop enérgicos y tan contagiosos como el reciente 'Ain't in LA'.

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El grupo toledano es la primera banda española que se atreve a romper el tedio que ha marcado el verano en cuanto a lanzamientos nacionales. Lo hace con una "relectura" de su último disco, en la que han propuesto a compañeros como Rufus T Firefly o Repion que versionen sus temas.

El afamado rapero británico apela a los graves desde el título mismo de su noveno disco de estudio, que incluye temas concebidos para estallar en las pistas de baile, bien cargados de las ondas más bajas como gusta en la escena 'underground' de Reino Unido, como colchón a sus estribillos pegadizos.

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Editado a través de su propio sello, que ella ha costeado y del que ha coescrito cada una de sus 12 canciones, ve la luz el séptimo álbum de la intérprete de 'Torn'. Entre pop, 'dance' y rock, la británicoaustraliana ha dado rienda suelta a temas tan personales como el TDAH o el trastorno obsesivo compulsivo tras atravesar "la etapa de mayor desafío" para su salud mental.

Aunque su carrera comenzó casi como una broma por el viral 'Friday' en plena adolescencia, esta intérprete, compositora y DJ estadounidense no ha dejado de trabajar para mostrar la seriedad de su proyecto, que alumbra así su segundo LP. Autoeditado, se compone de 12 temas con potente base electrónica que beben de las grandes divas pop.

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El sexto disco de la británica llega caliente tras la denuncia que ha interpuesto contra sus exrepresentantes por ocultarle filiaciones con el gigante Live Nation que, en su opinión, generaron conflictos de intereses en detrimento de su carrera. El título, "sé demasiado", reflexiona sobre la libertad de crear desde el desconocimiento y muchos de sus temas se ven tocados además por su divorcio de 2024.

La música canadiense, exintegrante de grupos como Hole y The Smashing Pumpkins, solo ha editado dos disco de largo formato en su carrera en solitario desde 2004. Sirve aquí el tercero, que va acompañado de un larguísimo subtítulo que explica bien su contenido, pues está integrado por demos inéditas compuestas en los 90 en su casa con una mesa de cuatro pistas.

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Aunque bastante desconocida por estos lares, esta cantautora británica presume de casi 7 millones de oyentes mensuales en Spotify con un solo álbum en el mercado. Dos años después llega su sucesor, con el amor como protagonista temático, pero desde una perspectiva existencialista y reflexiva.

Laura Pergolizzi, la cantante y compositora estadounidense tras este proyecto musical con siete álbumes y tres EP hasta el momento, amén de un directo desde Moscú, publica nuevo disco con once canciones marcadas por su emotividad, su reconocible timbre vocal y cierto sonido sureño, a destacar 'Mi corazón' o la arrebatada 'Love Is All I Have'. EFE

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