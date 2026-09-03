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Loren Juarros: “Ha sido un mercado complejo y estamos satisfechos de nuestra plantilla”

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Málaga, 3 sep (EFE).- El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, analizó este jueves lo vivido un mercado “complejo” para fichar, pero destacó que está “satisfecho” con la plantilla y que han cumplido “la premisa de no desprenderse de ningún jugador que no se quería vender”.

El burgalés compareció este jueves en La Rosaleda para hacer balance de un mercado que ha concluido con ocho fichajes en el Málaga y cumpliendo la citada premisa.

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“Eso es fundamental para todas las decisiones que hemos ido tomando para incorporar a otros. Los activos del club han querido quedarse en el club”, destacó Loren, que aseguro que están “satisfechos de una plantilla muy completa”.

“Ha sido un mercado complejo. Llegamos con retraso a finales de junio, aunque en algunos casos hubo trabajos previos, como con Adam Aznou. El paso de Segunda a Primera es exponencial y en lo económico es un salto grande”, argumentó.

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Sobre por qué no se ha invertido más en fichajes -sólo 300.000 euros en una cesión-, expuso el “límite salarial de LaLiga” como razón: “Hemos explorado, pero no estamos capacitados todavía para hacer ese tipo de movimientos de según qué tipo de jugadores”.

“Estábamos barajando pagar un traspaso, se consultó a la administración judicial, pero no se pudo dar. Claro que hemos mirado la posibilidad de traspasos, pero en el cómputo general, se nos iba”, afirmó el director deportivo malaguista.

“No queda ninguna posición que quisiéramos reforzar y no hayamos podido. Con Nemanja Gudelj hemos intentado trabajarlo porque nos daba dos posiciones, central y pivote, pero lo hemos intentado y no ha podido ser”, reconoció sobre el exsevillista y ahora jugador del Getafe.

“No ha habido ninguna cosa que no hayamos querido hacer, están los que queríamos que se quedasen aquí”, precisó el director deportivo malaguista, que ha confeccionado una plantilla amplia con 28 jugadores. EFE

afl/agr/cmm

(foto)

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