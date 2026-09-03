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La federación de fútbol de Ghana nombra de nuevo a Carlos Queiroz como seleccionador

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Nairobi, 3 sep (EFE).- El portugués Carlos Queiroz, de 73 años, fue nombrado de nuevo como seleccionador de Ghana, apenas un mes después de haberse despedido de las Estrellas Negras tras liderar al combinado ghanés durante el Mundial de 2026, en el que fueron eliminados ante Colombia, informó la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA, en inglés).

La GFA "se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con Carlos Queiroz para su nombramiento como seleccionador de las Estrellas Negras de cara a la próxima fase del programa del equipo", indicó la federación ghanesa a última hora del miércoles en un comunicado.

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"Tras las conversaciones mantenidas con la GFA y el Ministerio de Deportes y Ocio, se acordó que Carlos Queiroz asumiría un nuevo mandato como entrenador, que comenzará con la próxima convocatoria internacional", añadió.

La federación consideró que la "amplia experiencia internacional" del portugués, así como su "competencia técnica" y su "conocimiento" sobre las Estrellas Negras "lo sitúan en una posición idónea para liderar al equipo en esta nueva etapa".

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Queiroz había sido contratado en abril pasado con un acuerdo de corta duración vinculado a la participación de Ghana en el Mundial, en el que, bajo su liderazgo, las Estrellas Negras alcanzaron los dieciseisavos de final por primera vez desde 2010, antes de caer por 1-0 ante Colombia.

Tras esa derrota, el portugués publicó en julio un mensaje de despedida en su cuenta de la red social Instagram, en el que afirmó que cerraba esta etapa con "orgullo", pero también con la "sana insatisfacción" de quien quería llegar más lejos.

"Para los fans, no podemos reclamar una completa satisfacción deportiva, pero podemos decir con orgullo que honramos los colores de Ghana y restauramos el respeto y la credibilidad de las Estrellas Negras en el mayor escenario del fútbol", escribió.

La GFA aseguró entonces que no había recibido ninguna renuncia formal de Queiroz, pero la federación precisó ahora en su comunicado que el mandato del portugués "concluyó hace unas cuantas semanas".

Exentrenador de equipos como el Sporting de Lisboa o el Real Madrid, Queiroz acumula en su trayectoria el paso por los banquillos de las selecciones de países como Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, Catar y Omán.

El último cargo del veterano técnico antes de ponerse al frente del combinado ghanés fue el de seleccionador de Omán, pero dejó el puesto oficialmente el pasado mes de marzo tras no clasificar al país árabe para la cita mundialista. EFE

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