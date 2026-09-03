La Bolsa española abre con un avance del 0,19 % ante el leve alivio del brent

Guardar

Madrid, 3 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto la sesión de este jueves con un ligero avance del 0,19 % con el que tratará de romper la racha de tres jornadas consecutivas de pérdidas, optimista ante el leve descenso en el precio del crudo tras conocerse que EE. UU. escoltó buques para sacar 18 millones de barriles a través del estrecho de Ormuz.

A las 9:00 horas, el principal índice nacional, el IBEX 35, sumaba 38,4 puntos, el citado 0,19 %, e iniciaba la jornada de cotización en las 19.817,4 unidades, situando su revalorización en el acumulado del año en el 14,5 %.

PUBLICIDAD

Según informó la cadena estadounidense CNN, que cita como fuentes a dos funcionarios norteamericanos familiarizados con las operaciones, el ejército de EE. UU. escoltó el pasado martes a 40 buques mercantes que transportaban 18 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz mientras Washington y Teherán intercambiaban una nueva ronda de ataques.

Esta información ha facilitado que el precio del barril de brent, referente en el Viejo Continente, se cambie en torno a los 94,51 dólares, un 1,17 % menos que al cierre del miércoles. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)