Kasibabu: "Al Breogán le tengo un cariño especial, fue mi primer club en España"

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Lugo, 3 sep (EFE).- El pívot internacional congoleño Jonathan Kasibabu no escondió este jueves su satisfacción por volver a vestir la camiseta del Río Breogán, en el que ya militó en el curso 2021-22.

“Al Breogán le tengo un cariño especial porque fue mi primer club profesional en España. Estoy muy ilusionado de volver a estar aquí, espero ayudarle a conseguir cumplir nuestras metas”, declaró en rueda de prensa.

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El interior africano se incorporó esta semana a los entrenamientos del equipo dirigido por Luis Casimiro tras participar con su selección nacional en los partidos de la última ventana FIBA.

“El míster me pide que juegue con mucha intensidad. Vi el partido amistoso contra el Real Madrid y el equipo jugó con muchísimo ritmo, compartiendo muy bien la pelota. Creo que Luis es un gran entrenador, ahora me toca a mí adaptarme a ese ritmo que nos pide”, indicó.

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Se definió como un jugador “muy físico” y que siempre juega “con mucha intensidad”, pero para él lo más importante es el rendimiento del grupo porque “si gana el equipo también ganas tú”.

Por su parte, el director deportivo del club lucense, Tito Díaz, reconoció que le tiene “un especial cariño” al jugador congoleño porque en su primera etapa en Lugo supo “aceptar el reto” de competir solo en la Liga de Campeones (BCL, por sus siglas en inglés).

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“La otra vez que debutamos en Europa ya estuvo con nosotros y aceptó el reto de participar solo en la BCL. Es un pívot fuerte, móvil, muy intenso, con muy buen físico y que finaliza muy bien. Además, es un buen defensor, nos ayudará en el rebote”, analizó.

Tito Díaz entiende que Kasibabu completa “perfectamente” la posición de pívot porque tanto el croata Danko Brankovic como el serbio Aleksa Ilic tienen “un perfil distinto”.

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“Luis Casimiro quería un jugador así. Hablamos con él sabiendo que tenía otras opciones que le ofrecían jugar más, pero él eligió estar con nosotros y demostrar que puede ser un jugador de ACB”, destacó el máximo responsable del área deportiva. EFE

dmg/asc