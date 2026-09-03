El herido en el tiroteo de la A-92 es un hijo del prófugo del crimen de Adra (Almería)

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Almería, 3 sep (EFE).- El hombre que resultó herido este miércoles tras ser tiroteado desde otro vehículo en marcha en la autovía A-92, a su paso por Las Tres Villas (Almería), es uno de los hijos del principal fugado por el homicidio en Adra (Almería) que desencadenó el conflicto entre los clanes de 'Los Saúles' y 'Los Lateros'.

Según han indicado fuentes de la investigación, las primeras pesquisas apuntan a una posible participación del clan rival en este asalto armado, si bien el abogado de 'Los Lateros' ha negado a EFE la implicación de sus clientes en los hechos. Por el momento, la Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no se han producido detenciones.

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El suceso tuvo lugar sobre las 14:20 horas en el kilómetro 344 de la A-92, en sentido Granada. Como consecuencia de los disparos, el vehículo que conducía la víctima se salió de la calzada.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió numerosas llamadas alertando de que el conductor, que presentaba heridas en un pie, había logrado abandonar el vehículo y se encontraba en el arcén. Posteriormente, fue evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.

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En el mismo lugar del accidente se originó un pequeño incendio forestal que está siendo investigado para determinar si guarda relación directa con el asalto.

El herido es hijo de Antonio Santiago Muñoz, alias Saúl el Viejo, patriarca del clan de 'Los Saúles' y en paradero desconocido desde junio de 2025, cuando un joven de 22 años fue asesinado de un disparo en la barriada de Puente del Río, en Adra.

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Este ataque en la autovía se suma a la espiral de violencia que ha marcado el último año y medio, que incluye el incendio de viviendas en Adra y un tiroteo perpetrado el pasado mes de mayo en Huelma (Jaén), donde ya resultaron heridos este mismo hijo y otro de sus hermanos.EFE

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