El Girona cierra el mercado con la llegada de Carles Pérez y la salida de Ounahi

Guardar

Girona, 3 sep (EFE).- El Girona ha cerrado el mercado con la salida de última hora de Azzedine Ounahi hacia el Panathinaikos griego, el fichaje del extremo Carles Pérez, libre tras rescindir su contrato con el Celta, y con la continuidad de Yáser Asprilla o Vladyslav Vanat, jugadores que parecían destinados a salir tras el descenso.

La permanencia de Ounahi, jugador diferencial, parecía más probable con el cierre del mercado en LaLiga, pero finalmente salió traspasado al Panathinaikos este miércoles por la noche porque el mercado griego continúa abierto.

PUBLICIDAD

La salida del futbolista marroquí ha generado frustración entre la afición del Girona porque ha llegado con el mercado ya cerrado, sin posibilidad de sustituirle más allá de algún jugador libre, y porque acentúa la diferencia entre los ingresos, más de 50 millones, y los gastos, menos de cinco.

Sí continúan Asprilla y Vanat, dos jugadores que se ficharon por 20 y 15 millones y que deben ser dos de los grandes referentes de uno de los principales candidatos al ascenso.

PUBLICIDAD

Entre los jugadores que parecían destinados a dejar Montilivi con la inesperada caída a LaLiga Hypermotion y al final siguen también están los centrocampistas Fran Beltrán y Donny van de Beek o el extremo Bryan Gil.

Por el contrario, han abandonado el club gerundense el lateral Arnau Martínez y los extremos Viktor Tsygankov y Joel Roca, traspasados al Valencia, el Ajax y el Olympiacos, respectivamente, por unos cinco millones, y el centrocampista Iván Martín, vendido al Racing por tres millones.

PUBLICIDAD

Además también se han ido del Girona el mediocentro Jhon Solís (Birmingham) y el extremo coreano Minsu Kim, por quien el Rangers ha pagado su cláusula de diez millones.

La baja más relevante radica en el banquillo: Míchel Sánchez, artífice del último ascenso (2022) y de la histórica tercera plaza y la clasificación de la Liga de Campeones (2023-2024), se ha ido al Ajax tras acabar contrato.

PUBLICIDAD

Su sustituto es el entrenador del filial, Quique Álvarez, el elegido para comandar un bloque que debe pelear por regresar por la vía rápida a LaLiga EA Sports. Su promoción al primer equipo se anunció un mes después del descenso.

La tardanza en cerrar operaciones ha sido una de las principales críticas de la afición a la dirección deportiva de Quique Cárcel, junto a la falta de un portero para subir la competencia y pelear por la titularidad con Paulo Gazzaniga.

PUBLICIDAD

Han llegado un total de nueve fichajes: los laterales Javi Boñar y Mateu Morey, los centrales Abdul Mumin y Mauro Furtado, Balón de Bronce del Mundial sub20 del año pasado, los centrocampistas Izan González e Iván Morante, los atacantes Unai Hernández y Carles Pérez, este jueves, y el delantero Oleksandr Pyshchur.

También destaca el caso de los extremos Jastin García y Asprilla, de nuevo en el equipo tras sus cesiones al Andorra y al Galatasaray y protagonistas con goles en la esperanzadora goleada ante Las Palmas (5-2).

PUBLICIDAD

El colombiano es el fichaje más caro de la historia porque el verano de la Champions League el club pagó alrededor de 20 millones. También continúan el segundo más caro y el quinto: Vanat, autor de diez goles la temporada pasada, y Abel Ruiz. Más los citados Beltrán y Bryan Gil, Alejandro Francés y Àlex Moreno o los veteranos David López y Cristhian Stuani, renovados. EFE

asm/fa/ism