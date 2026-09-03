El argentino Gustavo Lema es el nuevo entrenador de Juárez FC mexicano

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Ciudad Juárez (México), 2 sep (EFE).- El Juárez FC mexicano anunció este miércoles la contratación del argentino Gustavo Lema como su nuevo entrenador para el torneo de Apertura 2026.

"Fútbol Club Juárez informa que el estratega argentino Gustavo Lema asume la dirección técnica del primer equipo varonil, donde estará acompañado por su equipo de trabajo, así como por el cuerpo técnico institucional", informó el equipo a través de un comunicado en sus redes sociales.

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Lema, de 57 años, llega en sustitución del portugués Pedro Caixinha, quien fue despedido el pasado 2 de agosto por el mal paso del equipo que marcha en el último lugar del Apertura sin puntos hasta la sexta jornada; tiene la peor ofensiva, con tres tantos marcados y la defensiva más goleada con 19 goles recibidos.

En los recientes partidos Salvador Valero había sido el entrenador interino del conjunto.

Lema, ex auxiliar de su compatriota Antonio Mohamed, empezó su carrera como entrenador principal en los Pumas UNAM, a los que dirigió tres torneos: Clausura y Apertura 2024 y Clausura 2025.

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El año pasado también dirigió al Audax Italiano del fútbol de Chile, al cual dejó en junio pasado.

A pesar de su corto tiempo como director técnico, Lema tiene amplia experiencia como auxiliar, labor que ha desempeñado en equipos sudamericanos como Colón, Independiente y Huracán de su país.

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También ha trabajado en los desaparecidos Tiburones Rojos del Veracruz, además del Tijuana, América, Monterrey y Pumas, en la liga mexicana; el Celta de Vigo español y el Atlético Mineiro brasileño.

"Con una sólida trayectoria internacional y un profundo conocimiento del fútbol mexicano, confiamos en que su liderazgo será clave para afrontar los próximos retos deportivos del equipo", concluyó el comunicado.

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En la séptima jornada del Apertura, Juárez FC recibirá al Pachuca. EFE