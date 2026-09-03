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Cuenca y Casas afirman haber "rechazado otras opciones" para fichar por el Sporting

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Gijón, 3 sep (EFE).- Los futbolistas del Sporting Andrés Cuenca y Antonio Casas coincidieron este jueves en su presentación oficial y aseguraron haber rechazado "opciones de otros clubes" durante el pasado mercado estival con el objetivo de acabar recalando en el conjunto rojiblanco.

Cuenca, que regresa cedido procedente del Como italiano, explicó que su intención desde que se conoció su posible cesión fue "siempre volver a Gijón" pese al interés de otros equipos.

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"Lo que me hizo venir al Sporting fue hablar con el míster, (Nicolás) Larcamón, y la confianza que me dio, su sistema y modelo de juego atrevido", aseguró el joven central, que la pasada campaña militó medio curso como rojiblanco en aquel momento cedido por el Barcelona.

El andaluz, que este verano se proclamó campeón de Europa sub-19, señaló que esa experiencia le dejó el aprendizaje de "disfrutar del fútbol con personalidad", algo que compartió con el entrenador rojiblanco en sus demandas y remarcó que percibe "un cambio de mensaje desde el club" con el ascenso como único objetivo declarado.

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Por su parte, Casas, que llega cedido desde el Venezia, valoró la implicación mostrada por la dirección deportiva rojiblanca por su fichaje y destacó que "desde la primera llamada" percibió "esa sensación de familia, ganas y ambición" que le transmitieron los responsables del club, con el mexicano José Riestra a la cabeza.

El delantero, también cordobés, que la pasada campaña logró el ascenso a Serie A con el conjunto veneciano, se definió como un futbolista "que presiona, con gol y experiencia en Segunda División", y afirmó sentirse cómodo tanto como referencia ofensiva como en la búsqueda de espacios "junto a un compañero de ataque".

Casas subrayó además su buena sintonía con Juan Otero, del que dijo que es "un delantero excepcional" con el que cree que "encajará bien" sobre el terreno de juego.

La presentación, que tuvo lugar en la ciudad deportiva de Mareo, se llevó a cabo tras un nuevo entrenamiento del conjunto rojiblanco, que continúa con la preparación de su duelo ante el Girona de este sábado (El Molinón, 16.15 horas).

Se trató de una sesión en la que no participaron con el grupo los lesionados Andrés Ferrari, Hugo Guillamón y Gaspar Campos, así como Manu Rodríguez, con una tendinitis que lo convierte en seria duda para el encuentro liguero. EFE

dsl/pgc/cmm

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