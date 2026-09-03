Espana agencias

CC asegura que el informe policial de Ceuta evidencia un problema de "comprensión lectora" del Gobierno sobre Marruecos

Imagen LNNNAMWEZZHQ5N5662NN7AEEFI
Guardar

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha afirmado este jueves que existe un problema de "comprensión lectora" en el Gobierno sobre informe policial que apunta a Marruecos como responsable la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta a finales de julio porque, a su juicio, su contenido es "bastante claro"; por lo que ha reclamado responsabilidades políticas por un fallo de seguridad nacional "tan importante".

En declaraciones en los pasillos del Congreso antes de la comparecencia de Pedro Sánchez, Valido ha asegurado que el Gobierno "llega tarde, muy tarde" y que no espera respuestas distintas a las ofrecidas hasta ahora. "Estamos ante una situación muy preocupante en la que el Estado no sabe lo que pasa en su frontera sur", ha advertido.

PUBLICIDAD

Preguntada por que el Ejecutivo haya eximido a Marruecos de la autoría, la parlamentaria canaria ha señalado que entiende que en las relaciones diplomáticas "a veces se toman decisiones que son difíciles de entender", pero considera "grave" que, ante "una evidencia como la que está en la mesa", se deje "mal a los servicios de inteligencia" y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "para salvar lo que debería concluir en la dimisión o el cese de algún que otro ministro".

Sobre la distinción del Gobierno entre atribuir a Marruecos la dirección de la llegada de inmigrantes y la actuación de los gendarmes marroquíes en la frontera, Valido ha afirmado que en Marruecos "no se mueve nada que no controle el Gobierno marroquí, menos en términos de seguridad", y ha añadido que lo conocido del informe evidencia "un problema de comprensión lectora".

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo: el presidente del Gobierno explica la gestión de la entrada masiva y las conclusiones del informe policial

La intervención llega tras semanas de presión política y social, con la ciudad autónoma aún tensionada por la atención a las personas que permanecen allí y por las dudas sobre la respuesta del Estado.

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo: el presidente del Gobierno explica la gestión de la entrada masiva y las conclusiones del informe policial

El incendio de un camión de productos congelados obliga a cortar la AP-7 y provoca hasta 13 kilómetros de retenciones

El incidente ha ocurrido a la altura de Cerdanyola del Vallés, en sentido Tarragona

El incendio de un camión de productos congelados obliga a cortar la AP-7 y provoca hasta 13 kilómetros de retenciones

Manu Sánchez regresa a La 1 con novedades en ‘El perro andaluz’: nuevos colaboradores y sus primeros invitados

El programa de RTVE estrena este jueves su segunda temporada en prime time con Antonio Reguera como fichaje y nuevas secciones para acompañar al humorista

Manu Sánchez regresa a La 1 con novedades en ‘El perro andaluz’: nuevos colaboradores y sus primeros invitados

Los 8 trucos para que tus crisantemos crezcan fuertes en otoño

Sol, buen sustrato y vigilar plagas son algunos de los pasos a seguir para que estas flores de otoño crezcan sin problemas

Los 8 trucos para que tus crisantemos crezcan fuertes en otoño

Silvia Fominaya confiesa el calvario que vivió con ‘El Yoyas’ tras sus enfrentamientos en televisión: “Me seguía, sabía dónde vivía”

La modelo y presentadora ha confesado que tuvo que contratar a un guardaespaldas para asegurar su integridad debido a las amenazas de Carlos Navarro

Silvia Fominaya confiesa el calvario que vivió con ‘El Yoyas’ tras sus enfrentamientos en televisión: “Me seguía, sabía dónde vivía”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo: el presidente del Gobierno explica la gestión de la entrada masiva y las conclusiones del informe policial

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo: el presidente del Gobierno explica la gestión de la entrada masiva y las conclusiones del informe policial

La crisis de Ceuta aviva la ruptura que hay entre el Ministerio del Interior y los mandos policiales: “Ya saben que el Gobierno de Sánchez está amortizado”

Las claves para entender por qué se ocultó información a Marlaska sobre la entrada masiva a Ceuta: de la jueza Tardón a la cadena de mando de Interior

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

Las versiones sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta: el informe señala el “guiado activo” de sus agentes mientras Interior asegura que no se le puede atribuir la autoría

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden

La batalla de los universitarios por alquilar se recrudece: en septiembre les toca pagar más, vivir lejos del campus y conformarse con lo que queda

El 44% de la población urbana europea vive en zonas donde los ingresos medios solo alcanzan para comprar menos de 50 metros cuadrados

DEPORTES

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles