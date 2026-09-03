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Boca supera a Vélez por penaltis y sigue su camino en Copa Argentina

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Buenos Aires, 2 sep (EFE).- Boca Juniors se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Argentina tras derrotar por 4-3 a Vélez Sarsfield en la definición por penaltis luego de empatar a cero en el tiempo reglamentario.

Vélez, que tuvo en el último minuto un penalti que Dilan Godoy estrelló en el palo, no pudo superar esta instancia mientras que Boca Juniors se cruzará con Racing Club.

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En un partido disputado en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, el portero colombiano Álvaro Montero atajó dos remates en la definición a Elías Gómez y Thiago Silvero, mientras que Tomás Marchiori desvió el disparo del ecuatoriano Enner Valencia.

De esta manera, Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, sumó dos triunfos clave en una semana: el viernes pasado en el último minuto como local ante Lanús por la liga y este miércoles ante Vélez por Copa Argentina.

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Los otros cruces de cuartos de final los disputarán Deportivo Riestra ante Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza contra Atlético Tucumán y Platense frente a Estudiantes de La Plata.

El ganador de esta Copa Argentina se clasificará a la Copa Libertadores 2027 y además sacará pasaporte para definir la Supercopa Argentina contra el vencedor del Trofeo de Campeones. EFE

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