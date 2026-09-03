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Al menos 5 muertos en un cayuco rescatado al sur de Canarias tras casi un mes en el mar

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Las Palmas de Gran Canaria, 3 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este jueves, al sur de Canarias, a 44 hombres y una mujer en un cayuco en el que había cinco cadáveres que no se han podido recuperar debido al mal estado del mar y se teme que el número de víctimas sea mucho mayor porque llevaban 26 días en el mar. EFE

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