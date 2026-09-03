A prisión tras hallar 8 kg de cocaína líquida en su equipaje en el aeropuerto de Valencia

Guardar

Valencia, 3 sep (EFE).- Funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han detenido en el aeropuerto de Valencia a un hombre procedente de un vuelo de la República Dominicana por portar más de ocho kilos de 'cocaína líquida' dentro de botes de champú en su equipaje, tras lo cual se ha ordenado su ingreso en prisión.

La actuación se desarrolló cuando los investigadores identificaron aleatoriamente a un pasajero de nacionalidad española, procedente de Santo Domingo, que portaba dos maletas facturadas a su nombre, ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado.

PUBLICIDAD

En su equipaje, el escáner de 'rayos X' mostró varios envases de champú con una densidad del producto diferente a la habitual.

Al abrir los envases en presencia del pasajero, los investigadores observaron un pequeño depósito adosado en la salida del bote que contenía el producto original, para que, en caso de comprobación, fuera el champú lo que saliera.

PUBLICIDAD

Una vez comprobado el resto del contenido de los envases, se vio que portaban un líquido blanco, con un fuerte olor a producto químico, que resultó ser cocaína líquida.

El hombre, de 51 años y nacionalidad española, fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y el juez ha decretado su ingreso en prisión.

PUBLICIDAD

La investigación ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Valencia y por agentes de la UDAIFF y de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Valencia.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet Plaza número 2. EFE