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Podemos cree que Marruecos "está metido hasta las cejas" en la crisis de Ceuta:"¿Por qué el Gobierno no deja de mentir?"

22/06/2026 La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, en una atención a los medios en una manifestación en apoyo a los trabajadore del sector logístico en Sevilla. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SEVILLA FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS
22/06/2026 La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, en una atención a los medios en una manifestación en apoyo a los trabajadore del sector logístico en Sevilla. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SEVILLA FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS
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La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha aseverado que Marruecos "está metido hasta las cejas" en la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, cuestionando así "por qué el Gobierno no deja de mentir".

"Mucha gente se pregunta, yo me lo pregunto, ¿por qué el Gobierno no deja de mentir? Si toda España sabe que Marruecos está metido hasta las cejas en todo esto, ¿por qué el Gobierno sigue defendiendo a la dictadura marroquí?", ha señalado Montero este miércoles en declaraciones a medios antes de antes de asistir a la concentración 'Paremos los pies al racismo' en Plaza de Callao (Madrid).

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La secretaria política de Podemos ha reprochado al Ejecutivo que "siga regando" a Marruecos "con dinero de todos los españoles y las españolas para que haga el trabajo sucio en nuestras fronteras". "Si Marruecos ha podido hacer esto es porque España le ha dado ese poder con esa política migratoria criminal que es europea y que es española", ha criticado.

"¿Y por qué no resuelven ya la crisis humanitaria?, que es lo más importante y la mejor forma de ayudar a toda la gente que vive con preocupación el desborde de los servicios públicos en Ceuta", ha abundado. En este sentido, preguntada por qué medidas hubiese tomado Podemos para frenar la crisis en Ceuta, Montero ha respondido que "las mismas" que tomaron "con los centenares de miles de personas refugiadas de Ucrania" dándoles acogida.

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Frente a esto último ha explicado que se trata de "un deber legal del Estado español" que, a su juicio, éste "está desatendiendo". "El Gobierno ha abandonado sus obligaciones de protección y acogida", ha espetado, indicando que, en su opinión, no se trata de "un problema de gestión" sino de "una inacción calculada que ha creado una crisis humanitaria y que ha dado gasolina a un odio y a una violencia racista".

"Nos hemos concentrado para denunciar todo acto de odio porque todas las personas son iguales y vamos a seguir defendiendo la diversidad de España. No cabe ningún acto racista en este país y vamos a seguir en esta lucha, vamos a seguir defendiendo la vida de todo el mundo", ha reivindicado.

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