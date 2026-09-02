Espana agencias

Dos personas mueren al caer un coche al mar en el puerto de Algeciras (Cádiz)

Guardar

Algeciras (Cádiz), 2 sep (EFE).- Dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas al caer al mar el coche que ocupaban en el puerto de Algeciras, han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El coche se encontraba esta madrugada en el atraque 1 en el embarque hacia Tánger y cayó al mar.

PUBLICIDAD

Dos de los ocupantes pudieron ser rescatados con vida y uno de ellos, una mujer, se encuentra en el hospital con pronóstico grave. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una especie invasora africana se expande por España desde los años 60 y amenaza a aves protegidas: es considerada una “plaga agrícola” en algunas zonas

Este animal exótico fue introducido de forma voluntaria en Europa en el siglo XVIII por motivos ornamentales

Una especie invasora africana se expande por España desde los años 60 y amenaza a aves protegidas: es considerada una “plaga agrícola” en algunas zonas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Además del valor promedio de las gasolinas en España, aquí están los costos más baratos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Telecinco pone fecha al regreso de sus grandes realities: así queda el prime time con ‘Supervivientes All Stars’ y ‘La isla de las tentaciones’

La cadena de Mediaset recupera la telerrealidad con una programación que ocupará cinco noches de la semana, mientras ‘De Viernes’ también prepara su regreso

Telecinco pone fecha al regreso de sus grandes realities: así queda el prime time con ‘Supervivientes All Stars’ y ‘La isla de las tentaciones’

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

El cuerpo alerta de que perder las llaves junto a datos personales puede facilitar que terceros identifiquen una vivienda

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

Los gestos y detalles que marcaron la jura de la Constitución de la princesa Leonor: “No estarás sola en tu camino”

La periodista Angie Calero destaca en su libro ‘Leonor de Borbón Ortiz’ el apoyo de Felipe VI, que, más que el jefe de Estado, era un padre orgulloso

Los gestos y detalles que marcaron la jura de la Constitución de la princesa Leonor: “No estarás sola en tu camino”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

Qué es y de qué se ocupa el CENIF, la unidad de inteligencia de la Policía Nacional detrás del informe que atribuye a Marruecos la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Marlaska, contra las cuerdas: pide información sobre el informe policial que apunta a que la entrada masiva en Ceuta “fue guiada” por Marruecos

El PP y Vox se suben al carro de las movilizaciones por Ceuta para atacar a Pedro Sánchez, pero los organizadores se desmarcan: “Ni políticos ni banderas”

Cuando un empate electoral deja la alcaldía de un pueblo a merced del cara o cruz: “Planteamos que gobernase dos años uno y dos el otro para evitarlo”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Septiembre pone a prueba el presupuesto familiar con el alza simultánea de carburantes, luz, alquiler y la vuelta al cole

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

La Justicia confirma el desahucio de una mujer que vivió con su abuela hasta su muerte: la tía se quedó con toda la herencia por un error que cometió la sobrina

Una empresa debe indemnizar a una empleada con 3.750 € por tardar en activar el protocolo antiacoso y con 38.081 € por despido

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes