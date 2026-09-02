Dos personas mueren al caer un coche al mar en el puerto de Algeciras (Cádiz)

Algeciras (Cádiz), 2 sep (EFE).- Dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas al caer al mar el coche que ocupaban en el puerto de Algeciras, han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.
El coche se encontraba esta madrugada en el atraque 1 en el embarque hacia Tánger y cayó al mar.
PUBLICIDAD
Dos de los ocupantes pudieron ser rescatados con vida y uno de ellos, una mujer, se encuentra en el hospital con pronóstico grave. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Una especie invasora africana se expande por España desde los años 60 y amenaza a aves protegidas: es considerada una “plaga agrícola” en algunas zonas
Este animal exótico fue introducido de forma voluntaria en Europa en el siglo XVIII por motivos ornamentales
Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas
Además del valor promedio de las gasolinas en España, aquí están los costos más baratos
Telecinco pone fecha al regreso de sus grandes realities: así queda el prime time con ‘Supervivientes All Stars’ y ‘La isla de las tentaciones’
La cadena de Mediaset recupera la telerrealidad con una programación que ocupará cinco noches de la semana, mientras ‘De Viernes’ también prepara su regreso
La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"
El cuerpo alerta de que perder las llaves junto a datos personales puede facilitar que terceros identifiquen una vivienda
Los gestos y detalles que marcaron la jura de la Constitución de la princesa Leonor: “No estarás sola en tu camino”
La periodista Angie Calero destaca en su libro ‘Leonor de Borbón Ortiz’ el apoyo de Felipe VI, que, más que el jefe de Estado, era un padre orgulloso
MÁS NOTICIAS