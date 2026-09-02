Dos personas mueren al caer un coche al mar en el puerto de Algeciras (Cádiz)

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Algeciras (Cádiz), 2 sep (EFE).- Dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas al caer al mar el coche que ocupaban en el puerto de Algeciras, han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El coche se encontraba esta madrugada en el atraque 1 en el embarque hacia Tánger y cayó al mar.

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Dos de los ocupantes pudieron ser rescatados con vida y uno de ellos, una mujer, se encuentra en el hospital con pronóstico grave. EFE