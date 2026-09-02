Espana agencias

Ceballos, exultante por su vuelta a casa: "Es momento de devolver el cariño a la afición"

Guardar

Sevilla, 2 sep (EFE).- El centrocampista Dani Ceballos se mostró este miércoles exultante en su presentación como futbolista del Real Betis, club al que regresa nueve años después de su traspaso al Real Madrid, y afirmó que ha llegado "el momento de dejar las palabras a un lado" y de pasar a "devolverle a la afición todo el cariño recibido este tiempo".

Ceballos, quien como agente libre ha firmado un contrato hasta 2029, destacó su "felicidad, alivio e ilusión por haber vuelto" a un "Betis que siempre ha estado" en su "corazón", y admitió que "nunca" tuvo "miedo de que se cayera la operación" pese a dilatarse hasta los últimos minutos del mercado abierto "porque desde el club siempre transmitieron tranquilidad".

PUBLICIDAD

El jugador utrerano, de 30 años, reconoció que "siempre pueden surgir complicaciones, pero una vez cerrada la etapa del Real Madrid, fue posible cerrar el círculo", y se refirió a los responsables técnico y ejecutivo del Real Madrid al dar "las gracias a (Jose) Mourinho y al presidente (Florentino Pérez) por las facilidades" que le han dado para rescindir el contrato.

Dani Ceballos recordó que "hubo momentos en años pasados en los que se pudo concretar este fichaje" sobre el que se rumoreaba cada verano, pero se preguntó que "qué mejor momento para volver que hacerlo a un Betis histórico, un Betis de 'Champions'", a la par que pronosticó que "La Cartuja va a estallar cuando suene ese himno tan bonito".

PUBLICIDAD

El centrocampista, canterano del equipo verdiblanco, indicó que su "salida" hace casi un decenio "quizá no tuvo el 'timing' perfecto, pero el club más grande del mundo pagó" entonces el importe de su "cláusula", 16,5 millones de euros, "y ese dinero ayudó a crecer al Betis, que ha cambiado completamente".

"Quizá entonces algunos aficionados no lo entendieron", admitió el internacional español, quien, pese a ello, aventuró que "la comunión" con los hinchas "será total en cuanto toque la pelota" porque llega "con la humildad de cambiar esos pitos" que alguna vez recibió en sus visitas al Betis "por aplausos".

El nuevo refuerzo bético se reencontrará con Isco Alarcón, su excompañero en el Real Madrid, y explicó que "los dos mejores jugadores" con los que ha jugado "son Benzema y Rubén Castro", si bien también ha "compartido centro del campo con grandes jugadores como Kroos y Modric", y cree "que Isco está en ese escalón, el de los mejores futbolistas del mundo". EFE

lhg/cc/arh

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Un experto en plantas explica cómo decorar las esquinas de casa: “Suavizan las líneas rectas”

Estas variedades aportan un toque natural y permiten aprovechar rincones que suelen quedar vacíos o desaprovechados

Un experto en plantas explica cómo decorar las esquinas de casa: “Suavizan las líneas rectas”

Si tus correas de las persianas están negras, así puedes limpiarlas y dejarlas como nuevas

La cinta acumula polvo y grasa con el uso diario, pero puedes recuperar buena parte de su aspecto original sin desmontar la persiana

Si tus correas de las persianas están negras, así puedes limpiarlas y dejarlas como nuevas

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

De jóvenes con “neopreno y aletas” a familias con niños en “ropa deportiva y chancletas”: así fue la entrada masiva de los migrantes en Ceuta

En el documento de 55 páginas al que ha tenido acceso ‘Infobae’ la Policía distingue diferentes perfiles que fueron cambiando en función de la hora

De jóvenes con “neopreno y aletas” a familias con niños en “ropa deportiva y chancletas”: así fue la entrada masiva de los migrantes en Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

De jóvenes con “neopreno y aletas” a familias con niños en “ropa deportiva y chancletas”: así fue la entrada masiva de los migrantes en Ceuta

Unas 600 personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos en 2018 coincidiendo con la fiesta de Mohamed VI: el antecedente del que advirtió la policía en su informe

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

ECONOMÍA

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

563 euros de diferencia al mes: así cambia la pensión media en España según la comunidad autónoma donde viva el jubilado

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

España pierde fuelle como potencia del automóvil: el superávit comercial se desploma un 41% en el primer semestre

DEPORTES

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

Imputado el líder de una banda que planeaba secuestrar y agredir a Mbappé debido a su patrimonio económico

Jaime Faria, el apasionado del fútbol y del Sporting de Portugal, que cargó contra la grada del US Open y ahora se enfrenta a Carlos Alcaraz