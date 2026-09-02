Ashurst Perkins Coie ficha a Borja Pérez-Puente como 'counsel' de Procesal y Arbitraje

02/09/2026 Borja Pérez-Puente 'counsel' de Procesal y Arbitraje de Ashurst Perkins Coie POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA ASHURST PERKINS COIE

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Ashurst Perkins Coie ha reforzado su área de Derecho Procesal y Arbitraje en Madrid con la incorporación de Borja Pérez-Puente como nuevo 'counsel', según ha informado el despacho.

Pérez-Puente se incorpora procedente de Three Crowns, firma especializada en arbitraje internacional, y anteriormente desarrolló su carrera en el equipo de litigación y arbitraje de Clifford Chance.

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El abogado cuenta con más de diez años de experiencia en litigios complejos y arbitrajes comerciales y de inversión, en los que ha asesorado y representado a empresas y Estados en controversias estratégicas vinculadas a los sectores aeroespacial, ferroviario, tecnológico, de la construcción y energético.

Asimismo, actúa como árbitro en disputas internacionales y ejerce como co-coordinador de la división -40 del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA-40), además de ser co-director de International Arbitration Seminars and Courses (IASC).

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También es cofundador y miembro del comité directivo del Comillas Alumni International Arbitration Club y participa habitualmente como ponente y autor en materias relacionadas con el arbitraje internacional.

El nuevo 'counsel' es doble licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E3), pertenece al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y al Colegio de Economistas de Madrid, y habla español, francés e inglés.

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Los socios del departamento de Derecho Procesal y Arbitraje en Madrid, José Antonio Rodríguez y Alberto Manzanares, han destacado que la incorporación supone una "ambiciosa apuesta" por el crecimiento de la práctica de litigaciones complejas de la firma en la capital.

"Es un abogado brillante, con una excelente formación técnica, criterio y una gran proyección en el mercado", han señalado, al tiempo que han subrayado que comparte la visión del despacho sobre la profesión, el servicio al cliente y el trabajo en equipo.

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Por su parte, el socio director de Ashurst Perkins Coie en Madrid, Jorge Vázquez Orgaz, ha afirmado que el fichaje refleja el compromiso de la firma por reforzar las capacidades de su oficina madrileña y ofrecer el máximo nivel de asesoramiento en el mercado español.

Pérez-Puente ha asegurado estar "encantado" de incorporarse a Ashurst Perkins Coie, despacho que ha situado entre la élite de la litigación y el arbitraje en España y en el ámbito internacional.

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