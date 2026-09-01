Una muestra repasa la historia de la narrativa gráfica con 278 ejemplares, de 1911 a 2000

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Logroño, 1 sep (EFE).- Una exposición repasa la historia de la narrativa gráfica de España a través de 278 publicaciones y tebeos, desde un ejemplar de la revista satírica 'Cu-Cut!' editado en 1911 a páginas de manga del año 2000, además de 70 dibujos originales, cuatro de ellos firmados por premios nacionales del cómic.

El Centro Fundación Caja Rioja La Merced de Logroño acoge, hasta el próximo 27 de octubre, la exposición 'Tebeos. La historia de la narrativa gráfica en España y en La Rioja', presentada este martes en una rueda informativa.

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Los tebeos y cómics de esta muestra proceden de la colección privada de Fernando Rodil, comisario de la exposición y quien donó más de 60.000 publicaciones de sus fondos a la Biblioteca de La Rioja, ha recordado el consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor.

El consejero ha indicado que el cómic ha recogido la memoria colectiva de muchas generaciones a lo largo de los siglos XX y XXI; y, gracias a los coleccionistas, se ha podido "guardar la memoria" de todas esas décadas pasadas, ya que muchas publicaciones se consideraban de "usar y tirar".

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Rodil ha detallado que entre las piezas originales figuran la obra 'Arrugas', con la que Paco Roca ganó el Premio Nacional del Cómic en 2008; 'El arte de volar', de Antonio Altarriba y el ilustrador Kim (Kimbo), por la que lograron este galardón en 2010; y otra de Miguel Angel Prado, quien lo consiguió en 2013.

También hay un original del ilustrador y historietista Max (Francesc Capdevila), quien consiguió en 2007 el primer Premio Nacional del Cómic y es, además, Premio Nacional de Ilustración Infantil y Juvenil en 1997.

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La historia de España en el siglo pasado se recoge en el contenido de esta exposición, de modo que hay publicaciones editadas en la posguerra, condicionadas por el bando en el que se publicaban y el público al que se dirigían.

Los primeros tebeos editados en España son la evolución de una manera de contar las cosas en revistas satíricas e ilustradas y en esta muestra se recogen ejemplares de la edad de oro del cómic español, entre 1945 y 1965, con editoriales como Bruguera, Valenciana, Maga y Toray, que crearon personajes míticos que forman parte de la memoria colectiva de muchas generaciones.

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Tras la Guerra Civil, el tebeo resurge como una forma de entretenimiento destinado al público infantil casi exclusivamente y cambiaron los formatos, ya que los cuadernos apaisados se reservan para aventuras y las publicaciones verticales eran para las series de humor.

A partir de los años 70 comenzaron a llegar las historietas de Francia, Italia y Estados Unidos y el panorama del cómic español se renovó.

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Junto a grandes autores internacionales aparecen nuevas revistas, se reinventan dibujantes ya consagrados y surge una generación de autores con lenguajes y temáticas muy diferentes, de modo que publicaciones como 'Tótem', 'El Víbora', '1984' y 'Cairo' son los nuevos referentes. EFE

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