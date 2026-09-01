UGT considera "cínico" manifestarse por Ceuta mientras se "niega la solidaridad a Ceuta"

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Oviedo, 1 sep (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado este martes de "cínica" a la oposición por apoyar las manifestaciones convocadas mañana miércoles en todo el país por la situación migratoria en Ceuta mientras "niegan la solidaridad con Ceuta" al "no querer acoger niños en la península".

Álvarez, que ha atendido a los medios antes de la inauguración de la 25ª Escuela de Verano de UGT Asturias, ha considerado "razonable" que la ciudadanía de Ceuta pida solidaridad, pero ha señalado que "querer a Ceuta" implica "acoger en la península a los 1.500 o 2.000 niños no acompañados" que hay en la ciudad autónoma.

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El sindicalista ha expuesto una posición similar en el caso de los adultos migrantes a la espera de filiación.

Para el líder de UGT la filiación es "un proceso complejo" que también se podría desarrollar en la península para descargar Ceuta y que permitirá determinar legalmente cuál es la situación de cada persona migrante: "los que tengan derecho a asilo lo tienen que tener y los que no, deben de coger el camino de retorno a su país", ha aseverado Álvarez. EFE

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