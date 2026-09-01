Todas contra Estados Unidos por el trono mundial

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Julia López

Madrid, 1 sep (EFE).- Del 4 al 13 de septiembre se disputa la mejor competición de baloncesto del planeta, el Mundial femenino en Berlín, que reunirá a toda una generación de estrellas en busca del trono intercontinental y en el que la gran favorita, Estados Unidos, buscará su quinta Copa del Mundo consecutiva.

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Las estadounidenses, que llevan desde Brasil 2006 sin perder un partido mundialista y, pese a las sonadas ausencias de A’ja Wilson o Sabrina Ionescu, se presenta con un equipo de ensueño encabezado por Caitlin Clark y Breanna Stewart, Si esta última levanta el trofeo, igualará a la legendaria base Sue Bird con cuatro títulos intercontinentales.

Por segunda vez, el torneo se organiza en la capital alemana, que repite sede como en 1998, cuando Estados Unidos se proclamó campeona en el pabellón Max-Schmeling-Halle, pista donde precisamente debutará este viernes.

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La jornada inaugural comienza por todo lo alto, con la reedición de la final de 2022 entre la favorita Estados Unidos y China, así como uno de los duelos más interesantes del torneo entre las anfitrionas, Alemania y la selección española.

Caitlin Clark, Breanna Stewart, Emma Meesseman, Gabby Williams, Paige Bueckers… La lista de estrellas que competirán es el gran atractivo del torneo que reunirá en una sola ciudad a 144 jugadoras.

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La baja en el último momento de la pívot estadounidense A’ja Wilson, una de las mejores baloncestistas del mundo y MVP del pasado torneo, será delicada para el equipo de Kara Lawson.

Se prevé un campeonato muy igualado, ya que otras selecciones buscarán subir al podio en Berlín, como las subcampeonas olímpicas Francia, que van con todo, las vigentes campeonas de Europa Bélgica, la siempre peligrosa Australia, bronce mundialista y olímpico, además de las subcampeonas en Sídney 2022, China.

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Liderada por el talento de Awa Fam e Iyana Martín, España puede ser una de las sorpresas, cuya mezcla de juventud y veteranía ya llevó a las de Miguel Méndez a proclamarse subcampeonas de Europa el pasado verano; ahora, llega a Berlín en un gran momento de forma tras ganar todos sus partidos en la preparación.

Por su parte, la Puerto Rico de Arella Guirantes, máxima anotadora el pasado Mundial con 18,2 puntos de media, será la única representante de Latinoamérica.

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Los 36 partidos se disputarán en el Berlín Arena (con capacidad para 14.000 espectadores) y en el Max-Schmeling-Halle (9.000). Los equipos están encuadrados en los siguientes 4 grupos:

- Grupo A: España, Alemania, Japón, Mali

- Grupo B: Francia, Corea, Hungría, Nigeria

- Grupo C: Australia, Bélgica, Puerto Rico, Turquía

- Grupo D: China, República Checa, Italia, Estados Unidos

La ganadoras de la fase de grupos, que se disputará del 4 al 7 de septiembre, pasarán directamente a cuartos de final, que se jugarán el 10 de septiembre.

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Segundas y terceras clasificadas se enfrentarán entre sí en una ronda previa, programada para los días 8 y 9.

La lucha por las medallas se decidirá el sábado 12 de septiembre y al día siguiente, el 13, se celebrará el partido por el bronce y la gran final.

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El equipo campeón del Mundial 2026 obtendrá una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En el caso de que la ganadora sea Estados Unidos, que ya tiene su cuota asegurada como nación anfitriona, ningún otro equipo se clasificará a través de este torneo.

Arranca el Mundial con la incógnita de si algún país conseguirá destronar a la siempre favorita Estados Unidos. EFE