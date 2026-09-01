Roy Revivo, del Maccabi al Elche, único fichaje inscrito en la última hora

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(Actualiza con los últimos inscritos)

Madrid, 1 sep (EFE).- Roy Revivo, lateral procedente del Maccabi Tel Aviv, además del ascenso al primer equipo de Manu Bueno, han sido las dos únicas inscripciones en la última hora de mercado, entre las 21:00 y las 22:00, en LaLiga EA Sports, en la que aún no están inscritos ni Gabriel Jesús ni Dominik Livakovic por el Barcelona, ni Jonathan David por el Atlético de Madrid, ni Dani Ceballos por el Betis.

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A falta de dos para el cierre del mercado, antes de Revivo fueron inscritos los dos últimos fichajes del Sevilla, el extremo Félix Correia, desde el Lille, y el delantero Lucas Stassin, desde el Saint-Etienne; el lateral Rubén Sánchez, traspasado del Espanyol al Elche; Andoni Gorosabel, cedido del Athletic Club al Espanyol; el centrocampista André Almeida, a préstamo del Valencia al Racing de Santander; el delantero Iván Azón, cedido desde el Como al Getafe, y el lateral Héctor Fort, traspasado desde el Barcelona a la Real Sociedad.

Además de ellos, a lo largo del día en las horas anteriores, el Valencia ha inscrito al centrocampista Harvey Elliot, cedido desde el Liverpool; el Racing de Santander al lateral Aarón Martín, desde el Génova, y al extremo Iker Luque, desde el Atlético de Madrid; el Málaga, al central Juan Berrocal, desde el Getafe; Osasuna, al atacante francés Romain del Castillo, desde el Brest; el Deportivo, al extremo Adama Traoré; y el Levante, al centrocampista Axel Tape cedido desde el Bayer Leverkusen.

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El Betis ultima el fichaje de Dani Ceballos, el Atlético de Madrid ya ha anunciado la llegada de Jonathan David, desde el Juventus, y el Deportivo tiene un acuerdo con el conjunto rojiblanco para la cesión por un año del central uruguayo José María Giménez, pendiente aún del sí del defensa, aunque ninguno de los tres están aún inscritos en LaLiga.

Tampoco está aún inscrito Gabriel Jesús, fichado por el Barcelona. EFE