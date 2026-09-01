Roberta Recchia: No podemos escapar de lo que nos pasa, pero sí buscar una nueva felicidad

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Barcelona, 1 sep (EFE).- Profesora en excedencia, la escritora italiana Roberta Recchia nunca imaginó que su segunda novela, 'Yo que te he querido tanto', se convertiría en un fenómeno editorial en su país, con más de 200.000 ejemplares vendidos y más de 300 presentaciones en un año, ni que sería traducida a quince idiomas.

Duomo la acaba de publicar en español y este martes Recchia ha señalado en rueda de prensa que en la obra trata sobre la culpa, el perdón, la redención, el amor y la búsqueda de la felicidad, "cueste lo que cueste", aunque más que dar respuestas a los lectores, lo que busca es que surjan "nuevas preguntas y reflexiones".

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La historia está protagonizada por el adolescente Luca Nardulli, quien durante el verano en el que todavía no ha cumplido los catorce años, ve como su vida cambia al aparecer asesinada Betta, su primer amor.

Al cabo de unos días, los carabinieri llamarán a la puerta de su casa y su madre lo enviará al norte de Italia con su tío Umberto, un profesor casado con Mara, padre de tres hijas, a una casa en la que deberá reconstruirse, y donde tampoco se olvidará de Flavia, una compañera del instituto.

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La novelista ha aclarado que no se ha basado en ningún hecho real, pero sí que, a diferencia de otros relatos, en su historia ha querido cambiar la mirada y que el punto de vista fuera el de la familia del culpable de un hecho terrible.

"En el libro se habla de la posible culpa de unos padres por haber educado a un hijo que se convierte en un monstruo y se plantea por qué en una familia de lo más normal, como los Nardulli, uno de sus miembros puede provocar lo que provoca. A la vez, se habla del perdón y de si se puede perdonar a la persona que ha destruido tu vida y tu futuro", ha precisado.

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Tampoco obvia la importancia de la compasión o del papel que juegan las cárceles en la rehabilitación de las personas culpables de asesinato.

La escritora desvela que en la evolución del drama que narra, el lector "verá que hay un recorrido y que, aunque no podemos escaparnos de lo que nos pasa, sí podemos crear nuevos equilibrios y buscar una nueva felicidad".

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Además de Luca y Flavia, un personaje que tiene mucho peso en esta trama es el tío Umberto, un hombre fuerte, "abiertamente positivo, alguien que representa una columna para Luca, alguien que educa, que abraza para que otros se salven".

A su juicio, es "totalmente íntegro, con una ética muy fuerte, dispuesto a poner en peligro su propia felicidad y la de su familia para seguir sus convicciones".

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A la vez, cree "firmemente" en Luca, a quien ve "muy frágil y a quien debe dar todo su apoyo".

La autora romana apostó para que fuera Umberto el puntal de Luca en el momento más difícil de su vida, porque los padres del joven quedan devastados tras el asesinato de Betta y "llega un momento en el que no están en condiciones de ejercer como progenitores".

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Considera que aunque parezca "muy cruel" que lo envíen a vivir a casa de su tío, "lo que muestra en el fondo es inteligencia y responsabilidad", porque alejarlo del nido familiar, "convertido en un espacio tóxico, es un gesto de gran generosidad, de amor verdadero".

Gracias a ese gesto, justamente, Luca, ya de mayor, podrá crear su propia familia "sobre las ruinas de una vida destruida, lo que demuestra que una determinada forma de felicidad es posible, siempre que haya amor, como ocurrirá entre Luca y Flavia".

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Roberta Recchia indica que no se ha basado en ninguno de sus alumnos para crear al personaje protagonista, pero sí pensó en las circunstancias de algunos de ellos, jóvenes que llegaron a su instituto desde otros puntos del mundo u otros que vivieron de forma traumática el divorcio de sus padres.

A pesar de que algunos lectores le han pedido que arme nuevas historias con algunos de los personajes de 'Yo que te he querido tanto', avanza que no lo hará, aunque sí tiene previsto seguir escribiendo y, si encuentra la fórmula, le gustaría compaginarlo con el trabajo en las aulas, que ha dejado temporalmente. EFE

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