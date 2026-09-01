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Repartidos más de 100.000 kits alimenticios y atendidas más de 7.500 personas en Ceuta

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Madrid, 1 sep (EFE).- El Gobierno de España ha distribuido 109.600 kits de alimentación, además de 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 de higiene masculina, mientras que Cruz Roja ha realizado 7.568 atenciones sanitarias y 276 traslados a hospitales o centros de salud desde el salto masivo de la valla en Ceuta.

Así lo ha comunicado el Ejecutivo en un informe publicado tras la rueda de prensa que ha tenido lugar este martes al término del Consejo de Ministros, en la que, como ha recordado el ministro de Política Territorial y responsable del mando único en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, la ocupación de camas en los hospitales de Ceuta se encuentra al 50 %, con 104 camas ocupadas, de las que 15 corresponden a pacientes migrantes.

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En el ámbito sanitario, además, se ha comunicado que el Ministerio de Sanidad ha iniciado la campaña de vacunación con 300 dosis y que pretende continuar con la inoculación masiva para prevenir posibles enfermedades, gracias a las 45.000 dosis que donaron las comunidades autónomas.

El informe señala asimismo que 300 personas han sido acogidas en los espacios de Hípica y cerca de 500 en el Embolsamiento, mientras continúan los trabajos para la habilitación de nuevos emplazamientos en parcelas del puerto y del Ministerio de Vivienda.

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El Ministerio de Defensa, en este sentido, ha puesto a disposición nuevos espacios e infraestructuras para la atención de los migrantes y ha trasladado a Ceuta literas, carpas y otros equipamientos.

Asimismo, Defensa ha aceptado utilizar albergues y espacios empleados por las Fuerzas Armadas para que puedan trabajar en ellos funcionarios de la Policía Nacional.

Interior, por otra parte, ha reforzado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y habilitado entrevistas por videoconferencia en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Este dispositivo contará con 50 agentes adicionales de la Policía Nacional y al menos 11 funcionarios más para acortar los plazos de devolución y para agilizar la tramitación de expedientes de asilo.

La cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska también ha resaltado que, entre el 10 y el 31 de agosto, 3.519 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos y que se ha expulsado a 214.

En cuanto a los menores, Interior ha cifrado en 1.129 menores los filiados desde los días 30 y 31 de julio.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes también ha reforzado el turno de oficio, la Fiscalía y los tribunales con dos nuevos jueces, uno de ellos especializado en violencia contra la mujer.

Por último, el informe recoge la aprobación de un Real Decreto-ley con "importantes medidas de impulso a la economía de Ceuta", que incluye el refuerzo de la atención a menores, la ampliación del Plan Integral, medidas fiscales y apoyo a autónomos y pequeñas y medianas empresas. EFE

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