Rels B dará un concierto gratis en Palma antes de ser nombrado hijo predilecto de Mallorca

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Palma, 1 sep (EFE).- Rels B ofrecerá un concierto gratuito el próximo 11 de septiembre, a las 21.30 horas, en la zona del Parc de la Mar-Paseo Marítimo de Palma con motivo de la Diada de Mallorca y antes de ser nombrado hijo predilecto de la isla.

La actuación estará abierta a toda la ciudadanía y la organizan conjuntamente el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, ha informado este martes la institución insular en una nota.

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El concierto se celebrará un día antes de que Rels B, nombre artístico de Daniel Heredia, sea distinguido como hijo predilecto de Mallorca, uno de los máximos reconocimientos que concede el Consell insular.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha destacado que el músico "ha llevado el nombre de Mallorca por todo el mundo" y considera que su actuación permitirá compartir con la ciudadanía este reconocimiento.

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Rels B (Palma, 1993) regresará así a actuar en Mallorca después de que en 2025 ofreciera en el estadio de Son Moix uno de los conciertos de su gira 'A New Star World Tour', ante decenas de miles de personas.

El pasado julio, el cantante culminó esa gira con el concierto más multitudinario de su carrera en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El concierto del artista mallorquín forma parte de los actos organizados por el Consell con motivo de la Diada de Mallorca. EFE