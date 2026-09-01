Pardo: "Uno de los mejores jugadores va a jugar en Leganés y estamos muy contentos"

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Madrid, 1 sep (EFE).- El director deportivo del Leganés, Andrés Pardo, dijo este martes, ante los medios de comunicación en las horas previas al cierre del mercado de fichajes, sobre Álvaro Morata que es uno de los "mejores" jugadores que va a jugar en el club pepinero y están "muy contentos" por ello.

Pardo confesó vivir el final del mercado "tranquilo" ya que el trabajo lo han hecho en las últimas dos semanas, con Álvaro Morata como uno de los fichajes estrellas.

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"Cuando se plantea inicialmente entre nosotros, buscábamos un perfil de delantero muy top, era descabellado. La primera llamada parecía imposible pero la segunda fue muy positiva", reveló el proceso de ficharle.

Pardo calificó de "valiente" a Morata por cómo afrontó el fichaje por el club. El Leganés lo que buscó fue armar una plantilla que "compitiera" esta temporada, ya que la pasada acumularon "mucho dolor" confesó.

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"Hemos sido exigentes a la hora de conformar la plantilla, han salido dieciséis jugadores y han entrado 14, por lo que todo lo que he propuesto se ha llevado a cabo".

En cuanto a los rumores del posible fichaje de Dani Carvajal, dijo que la gente le ha puesto el listón "muy alto" y así se lo hacen saber en la ciudad.

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"Tenemos ya más de dos jugadores por puesto y por el momento no vamos a mover nada o casi nada", confesó el director deportivo del Leganés. EFE