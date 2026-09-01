Redacción Deportes, 1 sep (EFE). Palmarés del Campeonato del Mundo de baloncesto femenino desde la primera edición en Chile en 1953 hasta la decimonovena, previa a la disputa de la XX edición en Berlín (Alemania), que comienza el próximo día 4 de septiembre:
Ed.
Sede
Oro
Plata
Bronce
España
.1.
Chile 1953
EE.UU.
Chile
Francia
-
.2.
Brasil 1957
EE.UU.
U.R.S.S.
Checosl.
-
.3.
U.R.S.S. 1959
U.R.S.S.
Bulgaria
Checosl.
-
.4.
Perú 1964
U.R.S.S.
Checosl.
Bulgaria
-
.5.
Checoslovaquia 1967
U.R.S.S.
Corea
Checosl.
-
.6.
Brasil 1971
U.R.S.S.
Checosl.
Brasil
-
.7.
Colombia 1975
U.R.S.S.
Japón
Checosl.
-
.8.
Corea 1979
EE.UU.
Corea
Canadá
-
.9.
Brasil 1983
U.R.S.S.
EE.UU.
China
-
10.
U.R.S.S. 1986
EE.UU.
U.R.S.S.
Canadá
-
11.
Malasia 1990
EE.UU.
Yugosl.
Cuba
-
12.
Australia 1994
Brasil
China
EE.UU.
8
13.
Alemania 1998
EE.UU.
Rusia
Australia
5
14.
China 2002
EE.UU.
Rusia
Australia
5
15.
Brasil 2006
Australia
Rusia
EE.UU.
8
16.
Rep. Checa 2010
EE.UU.
R. Checa
España
3
17.
Turquía 2014
EE.UU.
España
Australia
2
18.
España 2018
EE.UU.
Australia
España
3
19.
Australia 2022
EE.UU.
China
Australia
-
EFE
jlg/mr/cmm
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