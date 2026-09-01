Marc Guiu considera que su fichaje por el Leipzig ha sido el "paso correcto"

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Berlín, 1 sep (EFE).- El delantero español Marc Guiu, que se ha incorporado a la disciplina del RB Leipzig procedente del Chelsea, ha dicho que su llegada al equipo alemán es "el paso correcto" en su carrera.

"El fichaje por el RB Leipzig es para mi exactamente el paso adecuado en mi carrera. Los responsables se ocuparon intensivamente de mí y en las conversaciones me mostraron un plan claro y el papel que puedo asumir", dijo el jugador.

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"El RB Leipzig ha mostrado una y otra vez que puede ayudar a que jugadores jóvenes evolucionen hasta alcanzar el nivel más alto. Además es un club con ambiciones que persigue grandes metas en todas las competiciones. Quiero hacer mi aporte a ello y además mejorar cada día", agregó.

De parte del club, el director deportivo, Marcel Schäfer, dijo que con su velocidad y su intensidad Marc Guiu se acopla muy bien a la ADN del Leipzig.

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"Marc, con su intensidad, su gran velocidad y su increible compromiso se acopla muy bien a nuestro RB-ADN. Tiene una enorme energía en la recupación de pelota y también tiene presencia en el área. Pese a que ha cumpilido sólo veinte años ya ha jugado al más alto nivel en la Liga de Campeones", aseguró el directivo.

"Estamos convencidos de que con su calidad y su mentalidad nos hará más fuertes de inmediato y además creemos que tiene un enorme potencial", agregó.

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Marc Guiu, que ha firmado un contrato hasta 2031, tendrá el dorsal número 9 en el Leipzig. El nuevo jugador del equipo alemán se formó en el Barcelona, de donde pasó al Chelsea. EFE