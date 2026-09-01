Manuel Ángel se une a Gonzalo, Palacios y Arbeloa en el Fulham

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Londres, 1 sep (EFE).- El Fulham confirmó este martes el fichaje del centrocampista Manuel Ángel, procedente del Castilla y que se reunirá en el club inglés con Gonzalo García, César Palacios y Álvaro Arbeloa, que ya fue su entrenador en el filial del Real Madrid.

"Es un honor increíble firmar para un equipo tan legendario como el Fulham, el club más antiguo de Londres. Y competir en una liga como la Premier, donde cada jugador sueña con estar en algún momento de su carrera", dijo Manuel Ángel, de 22 años, en declaraciones al club.

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Los 'Cottagers', sin embargo, no han comenzado nada bien la temporada y han perdido sus dos primeros partidos de liga, contra Chelsea y Sunderland, aunque sí avanzaron en la Copa de la Liga donde vencieron a un equipo de League One (Tercera división) como el Wimbledon.

El que mejor lo ha hecho en este inicio de campaña ha sido Gonzalo, que ha anotado dos tantos, contra Chelsea y el Wimbledon, siendo especialmente bonito el gol contra estos últimos. EFE

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