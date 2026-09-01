Louzán: "No se entendería otra cosa que España organice la final del Mundial"

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Madrid, 1 sep (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró este martes que "no se entendería otra cosa que España organice la final del Mundial 2030", algo a lo que también aspira Marruecos y que aún no se ha decidido oficialmente por parte de la FIFA.

El máximo dirigente de la RFEF, que acudió a la gala de los Premios AFE, apuntó que "habrá tiempo para hablar de la final del Mundial" aunque admitió que "la situación actual es la que dijo el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez)".

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"Tenemos las mejores condiciones y yo ya he dicho que no se entendería otra cosa que España organice la final", subrayó Louzán, aunque aseguró que no hay nada definitivo aún.

“Yo de momento no tengo el mando de FIFA para que sea definitivo. España es líder mundial en fútbol masculino y femenino y no hay mejor carta de presentación para tener la final”, concluyó. EFE

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