Las 10 jugadoras que no te puedes perder en el Mundial de Berlín

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Julia López

Madrid, 1 sep (EFE).- El Mundial de baloncesto femenino de Berlín reúne desde el 4 al 13 de septiembre a muchas de las grandes estrellas internacionales, en una cita que combina la presencia de referentes consolidadas del nivel de Breanna Stewart o Emma Meesseman, con la irrupción de jóvenes que están llamadas a marcar una época, como Caitlin Clark o Awa Fam.

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Estas son las diez jugadoras que no hay que perder de vista durante el campeonato.

Su calidad, su versatilidad y su capacidad de liderazgo en los momentos decisivos convierten a la estadounidense en una de las mejores baloncestistas del mundo.

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Si Estados Unidos gana en Berlín, igualará a la histórica Sue Bird con cuatro títulos mundiales. Tres veces campeona de la WNBA y tres veces campeona olímpica, la todoterreno e incombustible ‘Stewie’ afronta el Mundial como una de las grandes referencias de Estados Unidos, sobre todo tras la baja de última hora de su compañera A'ja Wilson.

Una de las grandes estrellas de la nueva generación estadounidense que, tras su más que sonada ausencia en los Juegos de París 2024, llega a Berlín con ganas de brillar en su primera competición internacional con la selección absoluta de Estados Unidos.

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Clark es una de esas jugadoras capaces de cambiar un partido en cuestión de segundos. Su descaro, su visión de juego y, sobre todo, su enorme rango de tiro convierten a la escolta en una de las baloncestistas más espectaculares de la actualidad.

Esta temporada en las Indiana Fever promedia 22,5 puntos y 8,4 asistencias por encuentro.

Pese a su estatura (1,93 m), la inteligencia de esta pívot la convierte en la responsable de repartir juego en la siempre peligrosa Bélgica.

Meesseman es una de las más determinantes del baloncesto mundial y, de hecho, la única jugadora de la historia en haber sido nombrada MVP en dos Europeos y de manera consecutiva (2023 y 2025). Además, este año levantó con Fenerbahçe su séptima Euroliga, la que más en la historia.

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Una jugadora de dibujos animados. No es casualidad que sus iniciales y su dorsal sean MJ23, igual que el considerado mejor baloncestista de todos los tiempos, Michael Jordan.

Su juego imprevisible y su creatividad hacen de la francesa una de las baloncestistas más entretenidas de ver en la actualidad. Además de ser una de las más difíciles de frenar por su amplia variedad de recursos para anotar y asistir, destaca, especialmente, la elegancia con la que lanza triples a una pierna desde cualquier posición.

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Elegida en el puesto 3 del último 'draft' de la WNBA, a sus 20 años la jugadora nacida en Santa Pola (Alicante) es una de las jugadoras más prometedoras del baloncesto español.

Tras ganarlo todo con Valencia Basket, este verano dio el salto a las Seattle Storm de la Liga estadounidense, afianzándose con 28 minutos, 10,3 puntos y 5,7 rebotes de media. Un portento físico con gran movilidad cerca del aro y buen rango de tiro exterior.

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Por la dupla que forme en la pista con su inseparable Iyana Martín pasarán buena parte de las aspiraciones de España en esta próxima Copa del Mundo.

La carismática estrella francesa lo tiene todo. Talento, carácter y la capacidad para cambiar el rumbo de los partidos desde su extraordinaria defensa.

En la pasada final Olímpica, Williams tuvo en sus manos la oportunidad de forzar la prórroga ante la todopoderosa Estados Unidos. Su lanzamiento sobre la bocina, sin embargo, valió dos puntos y dejó a las francesas a las puertas de una remontada histórica. La líder de las Valkyries tiene ganas de revancha y de sumar su primera medalla mundialista con la selección francesa.

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Tras la lesión de Satou Sabally, la multiusos Fiebich será la principal referente de las anfitrionas gracias a su capacidad para cambiar los partidos, así como anotar desde cualquier posición ya que combina tamaño (1,92 m) y capacidad atlética.

La alero de 26 años es una vieja conocida para la afición española por haber sido nombrada dos años consecutivos ‘Mejor Jugadora’ de la Liga Femenina Endesa (2023 y 2024) durante su paso por Casademont Zaragoza y, posteriormente, por Valencia Basket.

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La gran referente de la selección húngara y una de las interiores más completas del Mundial. La exjugadora de UConn combina altura (1,92 m), capacidad reboteadora y no sólo destaca en la pintura, sino que también cuenta con un amplio rango de tiro exterior.

Fue la estrella de Hungría en el pre-Mundial, en el que promedió 18 puntos y 9 rebotes, y es la gran responsable de que este país vaya a participar por primera vez en una Copa del Mundo. Además, esta temporada se convirtió en la jugadora más joven de la historia en ganar el MVP de la Euroliga a sus 26 años.

Con sus 2,20 metros de altura y apenas 18 años, la pívot china Zhang Ziyu, considerada por la FIBA como la jugadora de baloncesto más alta de la historia, afronta su primer Mundial como una de las grandes sensaciones del baloncesto internacional.

Ziyu, nacida en 2007, ya ha sido comparada con el legendario exNBA Yao Ming y es la gran esperanza del baloncesto chino. Será el techo de la próxima Copa del Mundo de Berlín y, debido a su impresionante envergadura, acaparará los focos y será la ‘gran muralla’ de la selección china en defensa.

Una jugadora con un aura especial, elegida nº1 del 'draft' en 2025 y, tras haber sido nombrada ‘Rookie del año’, esta temporada en las Dallas Wings se ha consolidado como una de las más determinantes de la liga con 20,6 puntos y 5,9 asistencias de media.

Sin duda, una de las grandes favoritas del público por su extraordinario talento para la creación de juego. Bueckers es capaz de generar sus propias canastas en situaciones de uno contra uno gracias a su fantástico manejo de balón y a su capacidad para leer las defensas. EFE