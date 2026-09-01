La patronal de Ceuta agradece el respaldo del empresariado español ante la crisis

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Ceuta, 1 sep (EFE).- La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha expresado este martes su agradecimiento al conjunto de las organizaciones empresariales de España que han mostrado su "respaldo y solidaridad" a lo largo de estas semanas al tejido empresarial de la Ciudad Autónoma.

Desde el pasado mes de agosto, CECE se ha dirigido a organizaciones empresariales de todo el país solicitando su colaboración para difundir las convocatorias entre sus empresas asociadas, animarlas a participar y promover, en la medida de lo posible, la adhesión institucional del sector empresarial de Ceuta.

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Con este objetivo, la Confederación ha impulsado el cartel "Unidos por Ceuta, por sus empresas, por su futuro", distribuido en toda España para su exposición en empresas y centros de trabajo.

El mensaje pretende que este respaldo no se limite únicamente al 2 de septiembre, Día de Ceuta, sino que se mantenga durante el tiempo que esta ciudad necesite el apoyo del conjunto del sector empresarial.

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La respuesta está siendo "muy significativa ya que confederaciones, federaciones y asociaciones empresariales de distintos puntos de España han trasladado su solidaridad con Ceuta, han mostrado su respaldo a sus empresas, autónomos y trabajadores y han contribuido a difundir las concentraciones previstas para el 2 de septiembre".

La CECE ha dejado "expresamente claro" que el llamamiento realizado al sector empresarial español y el apoyo de empresas y organizaciones empresariales a las concentraciones tienen un "carácter exclusivamente empresarial e institucional, dirigido a respaldar a las empresas, autónomos, trabajadores y al conjunto del tejido productivo de Ceuta".

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En este sentido, la participación y el apoyo promovidos por CECE están "expresamente desvinculados de cualquier mensaje, posicionamiento, consigna o significación de carácter político" que pudiera asociarse a las distintas convocatorias.

La Confederación circunscribe su respaldo exclusivamente a la defensa de Ceuta y de sus empresas y a la necesidad de recuperar cuanto antes las condiciones de normalidad, estabilidad y seguridad que permitan desarrollar la actividad económica y social de la ciudad. EFE

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